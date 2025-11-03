Un sujeto fue aprehendido tras herir con un arma blanca a un menor

Efectivos de la fuerza provincial resguardaron la integridad física de un hombre que pretendía arrojarse de una torre de tanque de agua, ubicada en el barrio Simbolar de la localidad de Laguna Yema.

El caso se produjo el domingo último, cuando los uniformados de la Comisaría local fueron alertados de la situación, por lo que de inmediato acudieron al lugar.

Allí constataron la presencia de un joven que amenazó con atentar contra su propia vida arrojándose desde la torre.

Ante la complejidad de la situación acudieron los integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) del Cuerpo de Bomberos Ingeniero Juárez.

Tras el rápido accionar, los policías lograron persuadir al joven que desista de sus intenciones y luego fue asistido por personal de salud que lo trasladaron hasta el Hospital local, para su mejor asistencia.

En el lugar del hecho se realizaron las actuaciones procesales y todo quedó a disposición de la Justicia.