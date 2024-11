Un temporal de viento arrasó con un pueblo entero en Córdoba: suspenden clases y evalúan declarar «catástrofe ambiental»

Hubo ráfagas de más de 130 kilómetros por hora. Se volaron techos y casas enteras. Hay postes de luz y árboles caídos por el todo el pueblo.

Un panorama devastador. Con esa postal amaneció este lunes la localidad de La Playosa, en Córdoba. Un temporal de lluvia y viento arrasó durante las últimas horas del domingo con casi todo el pueblo. Hubo ráfagas superiores a los 130 kilómetros por hora y la localidad ubicada a 180 kilómetros de la capital provincial se transformó en el epicentro de la desolación.

En gran parte del pueblo no hay luz, se suspendieron las clases, y las autoridades provinciales evalúan si la declaran como «catástrofe ambiental». El pueblo quedó envuelto en un repentino caos. Por el momento, no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales.

El fuerte temporal desatado durante este domingo en esa zona cordobesa fue un preanuncio de lo que luego alertaría el Servicio Meteorológico Nacional para once provincias: alerta amarilla por tormenta y fuertes vientos.

Casas arrancadas del suelo, fábricas destrozadas, árboles y postes de luz diseminados por las distintas calles del pueblo, es el desalentador panorama que se vive por estas horas en la localidad del departamento de General San Martín, a pocos kilómetros de Villa María. Cómo si hubiese pasado una especie de tornado.

«En cuestión de minutos, el cielo se oscureció y el viento empezó a soplar muy, pero muy fuerte. Y arrasó con todo a su paso: árboles, postes, techos y hasta casas. No dejó nada, hermano», contó un vecino del lugar en charla con ElDoce TV.

Según publicó La Voz, el corte energético en el pueblo es casi total. Además, hubo suspensión de clases y autoridades provinciales se trasladaron a la zona para ver «de que manera colaborar». Por lo pronto, la energía se irá reactivando de a tramos, avisaron.

«Fue algo inesperado porque en cinco minutos pasamos de ráfagas de 55 kilómetros en la hora, a 130. Eso hizo estragos. Además cayeron 28 milímetros de lluvia en un lapso muy, pero muy corto», alcanzó a justificar Franco Villar, intendente de La Playosa.

En diálogo con el medio local, el funcionario explicó que el temporal «destrozó 15 viviendas con voladuras de techos, empresas completas al punto de no servir nada», dijo. Y agregó: «La planta de reciclado quedó destruida, lo mismo techos de fábricas, incontables árboles caídos y postes de luz. Es tremendo lo que nos pasó”, se lamentó el jefe comunal.

Villar remarcó que «es la primera vez» que el pueblo sufre una catástrofe ambiental de este tipo. «Hay un depósito de la empresa Arcor que quedó destruido. Se le voló el techo entero. Ahí, trabajan muchos vecinos», puntualizó.

Además, informó que ninguna persona tuvo que ser rescatada por personal del municipio: «Hubo como una especie de autoevacuación – señaló Villar -. Estábamos preparados porque nos habían alertado que podía haber tormentas severas, pero esto nos superó», admitió.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por fuertes vientos y tormentas localizadas en once provincias, incluyendo la zona del AMBA. Desde la mañana que está desde el sudoeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros; y se incrementarán por la tarde con ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora.