Un título mundial de kickboxing estará en juego en Corrientes el 6 de mayo

En el Salón Verde de Casa de Gobierno se llevó a cabo este viernes el lanzamiento y presentación de un evento histórico e inédito para Corrientes, a concretarse el próximo 6 de mayo, con la disputa del título mundial de Kickboxing profesional Wako Pro en el Club San Martín. En la oportunidad, el correntino y múltiple campeón, Leonardo Corrales, buscará el cetro ecuménico en la categoría de 60 kilogramos, enfrentando al italiano Alessandro Pani, en combate a 12 rounds de 2×1.

Pani es el número uno del ranking mundial y Leo Corrales el 2, y van por la corona mundial que se encuentra vacante. Será el combate estelar de una espectacular velada que incluye 11 peleas preliminares, con inicio a partir de las 16 hs, en tanto que la puja entre Corrales y Pani está prevista para las 23 hs.

Cabe destacar que este evento de nivel mundial, su importancia queda de manifiesto ya que será la segunda vez en Argentina que se pone en juego un título mundial de Kickboxing, la anterior fue en 2008 y tuvo como protagonista al padre de Leonardo, el también destacado deportista y actual dirigente, Juan Corrales.

Participaron de la conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, el sub interventor de Lotería Correntina, Javier Beesellares, el secretario de Turismo y Deportes de la municipalidad de Corrientes, Juan Esteban Braillard Poccard, el presidente de la Federación Argentina de Kickboxing, Juan Corrales y el aspirante al título, el correntino y múltiple campeón, Leonardo Corrales.

Los combates de la

gran velada de Kickboxing

en el Club San Martín

Los combates preliminares comenzarán a las 16 hs y la gala levantará su telón a las 20 hs con las contiendas coestelares. Entre las peleas destacadas hay que mencionar la que pondrá en pugna el título argentino profesional de Kickboxing, en la que estarán frente a frente al correntino Matías García con el bonaerense «Gaucho» Díaz, en combate a 8 rounds de 2×1.

En una verdadera noche de gala, los aficionados podrán disfrutar de combates coestelares, con la presencia de representantes de Corrientes, Salta, Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Tierra del Fuego, Formosa y de la República del Paraguay.

La organización del evento está a cargo de la Asociación Correntina de Kickboxing y Deportes de Contacto, contando con la fiscalización nacional de la Federación Argentina de esta disciplina y la fiscalización internacional será responsabilidad de la entidad Wako Pro.

El pesaje oficial, conjuntamente con el contacto con la prensa de los protagonistas, se llevará a cabo el viernes 5 de mayo a las 10 hs. DeporTV transmitirá en directo a todo el país la velada del 6 de mayo, a partir de las 20:30 HS, según anunció la organización. Los interesados en adquirir las entradas deben ingresar a la plataforma www.paseshow.com.ar.

Programa de combates

Matías Capoano (Corrientes) vs Miguel Vaca (Mar del Plata)

Jonathan Escobar (Mburucuyá) vs Facundo Martínez (Buenos Aires)

Jonathan Rodríguez (Corrientes) vs Pablo Duet (Chaco)

Facundo Donato (Santa Fe) vs Jambavan Morales (Paraguay)

Gabriela Encina (Chaco) vs Romina Sorera (Paraguay)

Paco Benítez (Corrientes) vs Lucio Saavedra (Mar del Plata)

Gerardo González (Ushuaia) vs Emmanuel Maciel (Santiago del Estero)

Gustavo Vergara (Corrientes) vs Gastón González (Buenos Aires)

Poli Bernardi (Chaco) vs Ángel Báez (Paraguay)

Matías García (Corrientes) vs Gaucho Díaz (Salta)

Juan Almeida (Buenos Aires) vs Vegueta Candia (Paraguay)

Leo Corrales (Argentina) vs Alessandro Pani (Italia)