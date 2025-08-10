Un trabajador sufrió graves heridas tras quedar atrapado por la barra de un tractor

Un grave accidente laboral conmocionó al barrio Costanera de San Francisco del Laishí el pasado viernes, cuando un obrero quedó atrapado por la barra de tiro de un tractor mientras realizaba tareas de desagote de una cámara séptica. El hombre sufrió lesiones en la cabeza y en una pierna, y permanece internado en el Hospital Central de la ciudad de Formosa.

El hecho ocurrió frente a un conocido local de la zona, hasta donde se desplazó personal de la comisaría local tras un llamado de emergencia. Al llegar, los agentes encontraron al trabajador tendido en el suelo, con heridas visibles y en estado delicado.

Según el testimonio de un compañero de trabajo, el accidente ocurrió mientras realizaban tareas de mantenimiento en una cámara séptica. En un momento, al cargar aceite en el depósito del acoplado, el trabajador fue atrapado por la barra de tiro del tractor, quedando aprisionado.

Minutos después, una ambulancia llegó al lugar y trasladó al herido al Hospital Central, donde fue ingresado de urgencia y permanece internado bajo cuidados médicos.

En paralelo, efectivos de la Dirección de Policía Científica realizaron peritajes en el lugar del incidente para esclarecer las circunstancias del hecho. La justicia provincial ya intervino y se iniciaron actuaciones procesales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la falta de condiciones seguras en ciertos entornos laborales, donde muchas veces se trabaja sin las medidas mínimas de protección. La investigación intentará determinar si hubo negligencia o fallas técnicas que pudieron haber contribuido al accidente.