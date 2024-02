Un vehículo utilitario con seis ocupantes colisionó un búfalo y volcó; afortunadamente resultaron ilesos

Una mujer de 39 años que conducía una Renault Kangoo, quien se encontraba acompañada de sus hijos de cinco, 10, 13, 16 años y su abuelo de 70 años, resultaron ilesos luego de colisionar un búfalo y volcar en la Ruta Nacional 11.

Este martes a las 03:30 de la madrugada, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 1190.

Al lugar acudieron efectivos de la Subcomisaría Namqom, de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, de la Unidad Regional Uno Delegación Distrito Cinco y una ambulancia del SIPEC.

Los efectivos policiales se entrevistaron con la mujer que conducía el vehículo utilitario, quien refirió que son oriundos de la provincia del Chaco, y que se desplazaban sobre la citada ruta nacional en sentido Norte-Sur (Formosa – Clorinda). Por causas que se investigan, imprevistamente salió a la cinta asfáltica un búfalo y no pudo evitar la colisión, producto del impacto volcaron.

Toda la familia fue asistida en el lugar por el personal médico, quienes luego de la evaluación realizada, informaron que no era necesario trasladarlos, porque no presentaban lesiones.

Por lo sucedido, el personal de la Comisaría jurisdiccional con la colaboración del perito y fotógrafo de la Dirección General de Policía Científica realizaron las diligencias procesales del caso; documentando la escena a través de fotografías.

Por otra parte, a través de la marca del animal vacuno que tras la colisión quedó tendido a la vera de la ruta, se determinó la identidad del propietario, circunstancia que se dejó constancia en las actuaciones.

Por lo sucedido se realizó una causa Contravencional por Infracción al Código de Faltas de la Provincia de Formosa, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía Nº 3 de esta ciudad capital.