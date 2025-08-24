Un violento accidente en El Colorado deja dos motociclistas gravemente heridos

Un grave siniestro vial sacudió la tranquilidad de la madrugada en El Colorado cuando dos hermanos, que circulaban en sus motocicletas, fueron embestidos violentamente por una camioneta Toyota SW4 sobre la Ruta Provincial N° 1. El accidente dejó a ambos con serias lesiones, uno de ellos aún internado con pronóstico reservado. Además, el hecho tomó un giro inesperado cuando, durante el peritaje, se encontró una escopeta en la zona.

El Suceso en la Ruta

El trágico incidente tuvo lugar alrededor de las 4:30 de la mañana del pasado viernes. Personal de la Comisaría Sargento ® Pedro Barraza fue alertado sobre un accidente y acudió de inmediato al lugar. Al llegar, se encontraron con un escenario desolador: una «camioneta estacionada sobre la banquina, dos motocicletas de 110 cilindradas con daños en sus estructuras y un carrito». Inmediatamente, «personal de salud asistía a los dos hombres heridos», de 27 y 35 años, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital de El Colorado.

Según las primeras investigaciones, los hermanos circulaban en sus respectivas motos en sentido norte a sur por la mencionada ruta. El menor de ellos, de 27 años, llevaba consigo un carrito. Por motivos que aún se tratan de establecer, fueron impactados por la camioneta que se desplazaba en la misma dirección, provocando el violento choque.

Pruebas y Procedimientos Policiales

Una vez asegurada la escena y asistidos los heridos, la policía comenzó un exhaustivo rastrillaje. Fue durante este operativo que los efectivos hallaron una «escopeta calibre 12, con seis cartuchos». La presencia de esta arma de fuego añade un elemento de investigación al caso, que ahora abarca más que solo el accidente de tránsito. Todos los elementos secuestrados, incluyendo la escopeta y los vehículos, fueron trasladados a la dependencia policial para los procedimientos de rigor.

En el marco de la investigación, «integrantes de la Dirección General de Seguridad Vial Delegación Puente Libertad realizaron la prueba de alcotest al conductor de la camioneta». El hombre, de 43 años, «arrojó resultado negativo», descartando la presencia de alcohol en sangre como factor directo del accidente.

Estado de Salud de los Afectados

Debido a la gravedad de sus lesiones, los motociclistas fueron derivados al Hospital Central de la ciudad de Formosa. Si bien «uno de ellos fue dado de alta», el otro hermano, de 35 años, permanece internado en la sala de cirugía de hombres con lesiones graves. Su estado de salud es monitoreado de cerca por el personal médico.

El caso ha sido caratulado judicialmente como “Lesiones artículo 94° y 189° Bis del Código Penal Argentino”, quedando bajo la intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial, que será el encargado de determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias que llevaron a este dramático evento.