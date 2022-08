Un voraz incendio casi se convirtió en una tragedia en el barrio San Francisco

Compartir

El incendio que se produjo el domingo, consumió gran parte de una vivienda familiar y dejó a dos personas con graves quemaduras en varias partes del cuerpo. «Por suerte no peligra la vida de nadie», informó Martín, hijo de una de las víctimas, al Grupo de Medios TVO.

Según las pericias de bomberos, el incendio se originó por la explosión del transformador de una pecera. «Me llamaron el domingo a las 9:40 am para avisarme que se produjo un incendio en la casa de mi mamá. Cuando vengo encuentro todo un desastre y en la desesperación voy a buscar a mi mamá y ya no estaba más. Empecé a preguntar qué pasó, entré y vi todo el desastre, todo quemado; era impresionante el humo que había», agregó el joven.

Los primeros en auxiliar a las víctimas, fueron familiares de la mujer que se encontraba junto a su pareja y un hijo menor durmiendo en la vivienda ubicada sobre la calle José María Amor.

«Según los bomberos y las pericias, explotó el transformador de la pecera que tenía mi mamá al lado del sillón, chispeó y empezó a prender todo; se fue prendiendo de a poco hasta que se prendió toda la casa», relató Martín.

Al momento del incendio, su madre se encontraba durmiendo junto a su hermano en una de las piezas de la casa, mientras que su pareja, quien salió envuelto en llamas, se encontraba durmiendo en otra de las habitaciones. «Salió a penas y todo quemado»

«Si estaba mi hermano más chico ahí quizás era una tragedia. Mi primo fue el que escuchó todos los ruidos y rompió la ventana para sacar a mi hermano; mi mamá salió casi desvanecida. Ayudaron los vecinos a apagar el fuego hasta que llegaron los bomberos» contó Martín.

Afortunadamente, más allá de los daños materiales, la familia pudo salir de la casa. Tanto la mujer como su pareja tienen quemaduras en manos y espalda y deben ser intervenidos quirúrgicamente. El menor, tiene una quemadura leve en una de sus piernas.

«A mi mamá la trasladaron al Alta Complejidad, le dieron fecha para la cirugía porque le tienen que cambiar la piel de las manos, vamos a esperar lo mejor. De su pareja no sabemos mucho porque no tenemos como comunicarnos, pero por lo que sabíamos estaba quemado también, pero por suerte no peligra la vida de nadie», sostuvo el joven al respecto.

El incendio pudo haber terminado en una tragedia, pero la rápida acción de los vecinos y familiares ayudó a la familia. «Se pudo lamentar peor porque había dos tubos de gas cerca, también un termotanque», finalizó Martín.

