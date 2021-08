Compartir

Hoy se va a hacer un “colchonazo” en Plaza de Mayo para pedir ayuda para toda la gente en condición de calle, que sin posibilidades de seguir pagando un alquiler, tuvo que desalojarse. Habiendo tantos espacios que se pueden donar para la construcción de casas, no entiendo porqué no hacen nada. Está muy claro que no les interesa una solución.

