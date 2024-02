Una buena: aseguran que el precio del gas no sufre modificaciones desde diciembre

Eduardo, un vendedor de garrafas dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca del precio de las garrafas de 10 kilos y señaló que aun se comercializan a 8 mil pesos y que hasta el momento no se avizora un incremento en lo inmediato.

El trabajador comenzó diciendo: “afortunadamente debemos decir que el precios de las garrafas de 10 kilo no han sufrido incrementos,. Quedó en 8 mil pesos”.

Vale indicar que este precio de mantiene desde el mes de diciembre, cuando pasaron las fiestas de fin de año. “El precio oficial es 8 mil pesos”.

En cuanto a las ventas, el hombre explicó que “las ventas han bajado, quizás un poco impulsado por las vacaciones o bien se acercan a comprar en otros comercios, pero afortunadamente los precios se mantienen y eso es algo bueno para el bolsillo de los consumidores”.

Consultado sobre si se prevé un próximo incremento en los precios, explicó que hasta el momento no hay nada de eso y que eso es algo muy bueno”.