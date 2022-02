Una buena para Gallardo: en fecha FIFA se para la Copa de la LPF

Compartir

«No creo que a ningún equipo del mundo se le asome una sonrisa cuando te sacan cinco o seis jugadores por selección y tenés que jugar igual. No me gusta dar esa ventaja». A pesar de la obtención de la Liga Profesional y del Trofeo de Campeones, Marcelo Gallardo tuvo que lidiar con muchos contratiempos en la segunda parte de 2021 y, en medio de la gran cantidad de lesiones, las constantes bajas por Eliminatorias provocaron el fastidio público del DT de River, que incluyó hasta pedidos de excepción a Lionel Scaloni.

Los ejemplos más resonante fueron ante Sarmiento de Junín (2-1), donde tuvo que jugar sin defensores y formó una atípica última línea con Peña, Zuculini y Enzo Pérez, y vs. Independiente (1-1 en el Monumental con un equipo similar). Sin embargo, para su tranquilidad, este año no tendrá que preocuparse por el fixture.

De cara a un semestre plagado de competencias, el Muñeco sumó siete refuerzos para potenciar un equipo que buscará pelear todos los frentes. Si bien la problemáticas de las bajas continúa (Rojas y Palavecino se perderán el estreno ante Unión) y competir en medio de la pandemia de Covid puede provocar contagios y ausencias inesperadas, al menos las fechas FIFA dejarán de ser un problema.

El artículo 30 del reglamento de torneos de la temporada 2022 de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA es breve pero a la vez contundente: «No podrán programarse partidos de los TORNEOS LPF 2022 en fechas FIFA».

