Una carga millonaria de merluza negra flota en Mar Argentino

Un buque flota en altamar plenamente operativo. Pesca y procesa sin pausa dentro de la zona económica exclusiva.

Como la empresa para la que trabaja es argentina no incurre en violación de soberanía. Vale repetirlo: aunque el dueño de la embarcación es un coleccionista de cuadros de Rembrandt llamado Liu Zhijiang, sobre cubierta flamea una bandera argentina.

En la industria pesquera es sabido que abundantes capitales chinos se ocultan detrás de fachadas de sociedades anónimas locales para valerse de la riqueza marítima del sur del país. Eso no es algo objetado por el Estado. Pero este barco, llamado Tai An, ha pescado lo indebido. Lo han denunciado y se ha desatado un escándalo.

Dentro de sus recámaras, hay 142 toneladas de merluza negra, producto suntuario y codiciado. La carga vale 4 millones de dólares. La merluza negra es algo que casi no se puede pescar, por las características propias de la especie y por la fragilidad a la que la especie está expuesta.

Pero el Tai An, según denuncian tres empresas del mismo rubro, ha pescado sin permisos. Además de tratarse de un posible delito, puede derivar en una controversia ecológica. La carga debería confiscarse. En el mejor de los casos, repartirse a organizaciones de caridad. En el peor, podría echarse a perder. Por ley, nada de lo que se saca puede regresar al mar. El caso escala y siembra expectativas en el Sur. Las autoridades pesqueras discuten qué hacer con el buque y esas 140 toneladas cuando arriben al puerto de Ushuaia este miércoles. Lo esperan ambientalistas y ONGs, en alerta por lo que pueda ocurrir.

El buque TAI AN navega hacia el puerto de Tierra del Fuego con 142 toneladas de merluza negra.El buque TAI AN navega hacia el puerto de Tierra del Fuego con 142 toneladas de merluza negra.

“El buque Tai An de la firma Prodesur SA estaría violando el Régimen Federal de Pesca, ley 24.922 y el sistema de cuotificación de merluza negra. Según se ha comprobado mediante ploteos satelitales que son de público acceso. El buque realizó tareas compatibles con la pesca dirigida a la merluza negra en el área de distribución de la especie; constatado esto por los buques Argenova XXI y San Arawa II; como así también hemos tomado conocimiento que desde el área comercial de la firma Prodesur SA se encuentran ofertando en mercados del exterior (Estado Unidos y China) merluza negra congelada a bordo de la marea en curso del citado buque”, se lee en la denuncia presentada ante la Subsecretaría y la Dirección Nacional de Pesca.

Liu Zhijiang es, entre otras cosas, un coleccionista de cuadros de Rembrandt.Liu Zhijiang es, entre otras cosas, un coleccionista de cuadros de Rembrandt.

Desde los primeros días de febrero las autoridades pesqueras están en conocimiento de que el buque Tai An se encuentra en infracción. Pero no le han impedido continuar su derrotero productivo. Parecen haberse despabilado recién cuando fue denunciado por las empresas Argenova, Estremar, Pesantar y la cámara pesquera CAPeCA. Para entonces el barco ya llevaba más de un mes en infracción. Las empresas denunciantes son, como se dice en la jerga, tenedoras de cuota de merluza negra.