Una de cada cuatro empresas industriales anticipa que despedirá personal en los próximos 60 días

Una de cada cuatro empresas industriales en Argentina prevé reducir su plantilla de personal en los próximos 60 días. Son datos que surgen de una reciente encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que destaca la creciente incertidumbre en el sector productivo nacional.

Factores económicos

El informe, que abarca un universo de industrias de diferentes tamaños y sectores, revela que el 27% de los empresarios consultados anticipan despidos debido a una combinación de factores económicos que continúan afectando la producción y la capacidad de pago de las empresas.

A eso se suman, por supuesto, las bajas que se producen por cuestiones estacionales, en el fin de temporada de varios productos agroindustriales.

El resto de las empresas se divide entre un 7% que asegura que contratará nuevos empleados y un 60% sostiene que la cantidad de empleados no variará entre marzo y abril.

Asimismo, el Indec preguntó a las empresas industriales cómo esperan que evolucione la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo. Una vez más, la gran mayoría, el 71,9%, respondió que el tiempo de trabajo no variará, pero un 17,7% reconoció que “disminuirá” y un 10,4% aseguró que las horas de trabajo aumentarán.

Qué se espera

a nivel comercial

La encuesta del Indec incluyó también varias preguntas dedicadas al comportamiento de la demanda, tanto a nivel interno como externo. En términos generales se observó bastante paridad en las respuestas.

Consultados por la proyección de la demanda en el mercado interno, el 28,7% de las empresas consideró que “aumentará” y el 29% opinó que “disminuirá”. El 42,3% restante, por supuesto, respondió que no tendrá cambios.

En lo que respecta a las exportaciones, fue mayoría la que consideró que bajarán en los próximos meses (26%), mientras que el 20,7% respondió que disminuirán.

Perspectivas sobre

las importaciones

y los stocks

El estudio también consultó a las empresas sobre sus expectativas respecto a las importaciones y stocks de insumos y productos terminados.

En cuanto a las importaciones totales de insumos utilizados en el proceso productivo durante el período febrero-abril de 2025, el 24,1% de los encuestados espera un aumento en comparación con el mismo período de 2024, mientras que un 60,1% considera que no variarán, y un 15,8% anticipa una disminución.

En relación a las importaciones provenientes de países miembros del Mercosur durante el mismo período, el 20% de las empresas espera que aumenten, el 67% no prevé cambios y un 13% anticipa una disminución.

En cuanto a los stocks de productos terminados, el 18,9% de las empresas espera un aumento en comparación con el período febrero-abril de 2024, el 62,5% anticipa que no variarán y el 18,6% considera que disminuirán.

Expectativas de cambio

A pesar de las proyecciones de despidos, una parte de las empresas mantiene la esperanza de una pronta reactivación del sector, pero esta recuperación depende en gran medida de las políticas que se implementen en los próximos meses. Las expectativas están centradas en la posibilidad de reducir la inflación y estabilizar el mercado laboral, lo que permitiría mejorar la competitividad de las industrias y evitar una mayor pérdida de empleos.

Sin embargo, la perspectiva sigue siendo incierta. Los datos del Indec reflejan una disminución en la confianza de los empresarios industriales, quienes esperan que las condiciones de negocio no mejoren en el corto plazo si no se toman medidas efectivas para reducir costos y fomentar el crecimiento económico.