Una dirigente fueguina recurrió a la justicia para reclamar una banca

El reemplazo de la banca del diputado del PRO recientemente fallecido, Héctor “Tito” Stefani, a sus 64 años, abrió una disputa política que este viernes escaló hasta la Justicia.

La radical Dalila Nora, quien secundó a Stefani en la boleta de Juntos por el Cambio por la que fue electo en 2021, se presentó ante el juzgado electoral de Tierra del Fuego para reclamar que el lugar le corresponde a ella y no al siguiente varón de la lista, que es el primer suplente Ricardo Garramuño, del partido provincial Somos Fueguinos.

La boleta por la que fue electo Tito Stefani en 2021.La boleta por la que fue electo Tito Stefani en 2021.

“Desvirtúan el espíritu de la ley de paridad y me discriminan por ser mujer, porque yo soy titular en la lista; no suplente”, aseguró Nora.

En la Cámara de Diputados ya dan por sentado que asumirá Garramuño. “No lo decide el Congreso sino la Justicia Electoral de la Provincia, que es la que le manda la información a la secretaría parlamentaria de la Cámara”, aseguran desde el oficialismo.

Antes que se sancionara la Ley de Paridad de 2017, cualquier reemplazo de un legislador se resolvía por corrimiento: su lugar lo ocupaba el que seguía en la lista. Pero la ley de Paridad estableció que un varón debe ser reemplazado por el varón que le sigue en la lista al igual que una mujer por la mujer que va detrás suyo.

“En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”, sentencia el artículo 3 de la Ley de Paridad.

Y agrega: “Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.

Este último pasaje toma Dalila Nora para reclamar el peso de su candidatura como titular. La lectura es que al haber fallecido Stefani ella se convierte es como si ella se convirtiera en la primera titular de la boleta.

Sin embargo, otros consideran que la ley es clara y que una vez agotados los candidatos, del mismo género, de la lista titular se continúa con los suplentes.

Por debajo se encuentra la especulación política de qué cambiaría en la cámara. Lo cierto es que el PRO pierde una banca, ya que si asume Garramuño, que tiene un partido provincial, en la bancada amarilla no lo cuentan y si asume Nora, que es radical del sector más dialoguista con el gobierno, tampoco.

Lo cierto es que en La Libertad Avanza y en la UCR se entusiasmaban con la posibilidad de su llegada, pero en las últimas horas lo creen descartado.

En defensa de Nora salió la diputada fueguina de Unión por la Patria, Carolina Yotrovic quien consideró que le parecía “legítimo” el planteo y que hubo otras bancas que se ganaron a través de reclamos judiciales.

“Cada caso judicializado se analizó bajo criterios de los jueces que tomaron decisiones respetando la voluntad del electorado y el principio de representación paritaria”, apuntó Yutrovic.