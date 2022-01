Una enfermera fue atropellada y arrastrada varios metros por una moto: murió delante de su esposo

Compartir

Una enfermera de 58 años murió tras ser atropellada y arrastrada más de media cuadra por un motociclista, en la ciudad bonaerense de Wilde. “Nos cambió la vida, nos sacó todo, no sé como vamos a seguir”, dijo una de las hijas de la mujer fallecida, conmocionada por la reciente pérdida.

El episodio ocurrió el jueves a la 13.30, en la intersección de Los Italianos y Agüero, donde un motociclista atropelló a la víctima identificada como Griselda Berretta, quien había salido a hacer la compras.

El vehículo arrastró a la mujer varios metros hasta que finalmente cayó en el cemento de la calle. La causa fue caratulada como homicidio culposo y está siendo investigada.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. Inmediatamente los vecinos se acercaron a auxiliar a la mujer. Los Bomberos fueron de los primeros que se hicieron presentes en el lugar, sin embargo para cuando llegaron ya era tarde.

En tanto una de las hijas de Griselda, en diálogo con TN, reclamó que la ambulancia “tardó más de media hora”. “Hizo lo que quiso”, agregó.

En un primer momento, el marido de la víctima, quien también es enfermero la asistió. “Mi papá tuvo que hacerle respiración boca a boca a su mujer con la que estuvo cuarenta años al lado de él”, dijo la hija de la víctima.

Mientras le hacían las tareas de reanimación a Griselda, el conductor de la moto, “andaba paseándose por todos lados diciendo que le dolía el pecho”, contó indignado Juan, cuñado de la mujer.

“Mi papá tenía ganas de matarlo, pero estaba enfocado en revivirla a su esposa”, contó una de las mujeres, hijas de Griselda.

Luego la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Finochietto, pero falleció en el camino. Presentaba fracturas expuestas en ambos brazos, producto del impacto.

En tanto, el motociclista de unos 40 años quedó detenido en la Comisaría 5ta.

¿Qué dijeron las hijas de la enfermera que murió tras ser atropellada?

Conmocionadas por la situación, una de las hijas lamentó el fatal final de su mamá: “Nos cambió la vida, nos sacó todo, no sé como vamos a seguir”.

Respecto a cómo se desencadenó el accidente en el que el motociclista arrastró a la mujer por media cuadra, una de las hijas de Griselda sostuvo que el conductor debía circular a alta velocidad. Además, detalló: “No frenó, se la llevó media cuadra arriba de la moto”.

“Cómo haces para llevarte media cuadra a una persona”, se preguntó angustiada. “Aparte la quebró toda”, agregó.

En ese sentido, la mujer descartó la posibilidad de que el motociclista no la haya visto a su mamá, ya que según remarcó en ese momento “no había tormenta”. Asimismo, subrayó que hay muchos testigos de la fatal escena.

“Era una mina laburante que trabajaba todos los días, era el sostén de una familia. Dejó, nietos, hijos, todo por un hijo de puta que no vio porque no prestó atención, se cagó en todo”, sentenció la hija de Griselda, en referencia al motociclista.

No obstante, comentó que del conductor “no saben nada”, aunque afirmó que “seguramente va a salir”. “Y a nosotras nos cagó la vida. Habría que preguntarle a él que fue lo que se le pasó por la cabeza, como no la vio”, expresó.

Consternadas por la triste noticia, las hijas reiteraron el pedido de Justicia: “Lo único que pedimos es que se aceleren los trámites, que se haga Justicia y que yo pueda enterrar a mi mamá en paz”.

Tras conocerse el fallecimiento de la mujer quien se desempeñaba como enfermera en el hospital Eduardo Wilde de Avellaneda, desde el establecimiento emitieron un sentido comunicado.

“Nos encontramos profundamente consternados por el fallecimiento de nuestra compañera Griselda Berretta. Destacamos su labor como enfermera, la que ejercía con excelente calidad profesional y humana. Una pérdida irreparable para nuestro hospital. La recordaremos siempre. Saludamos a su familia con un profundo pesar”, dice el texto difundido.

