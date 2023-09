Una exempleada de Shakira contó los secretos de la casa familiar que compartía con Piqué

En el programa Intrusos (América), la conductora Florencia de la V entrevistó a Cristina Cárdenas, una exempleada de Shakira que habló desde Madrid y realizó duras críticas sobre la cantante colombiana. “Será un ángel para las personas que ayude y se porte bien; y un demonio para las personas con las que no se ha portado bien y de las que yo soy testigo”, aseguró.

Durante la charla, la señora relató una polémica clausula que la artista pone a los extras que participan en los rodajes de sus videoclips: “Yo conozco a una persona que por contrato pone que los figurantes cuando ella pase se den la vuelta, mirando de cara a la pared. Hay cientos de testigos, yo estoy dando voz a los figurantes”.

Además, aclaró que la intérprete “no le hizo nada personalmente”, pero sí a los extras que ella tuvo bajo su responsabilidad por ser la jefa o encargada de esa sección. “Cuando llego a un rodaje, me dan unas hojitas de todo lo que va a pasar en el día. Ahí ponen específicamente que todos los figurantes se tienen que dar la vuelta de cara a la pared”, señaló.

Luego agregó: “Aceptamos que se nos quiten los móviles. Pobrecitos (los figurantes), tantas horas, aburridos y sin móviles. Es para que no la graben a ella ni le saquen fotos, aunque ella está metida en su motorhome. Son muchas cosas, pasa la excentricidad”.

Además, Cristina se refirió a los algunos de los pedidos que suele realizar Shakira: “Ella pide frutas extrañísimas que cuesta mucho encontrarlas, o unas mermeladas súper extrañas, agua de lluvia japonesa Fiji”, enumeró. Y manifestó que la cantante solía llevar a sus hijos al rodaje y se generaba una situación incómoda para todos: “Los niños andaban corriendo por ahí, ella atrás de los niños, y los figurantes de cara a la pared durante horas”.

También, Cárdenas reveló que hay algunos testigos más, como una bailarina que recientemente se animó a contar en la televisión española que Shakira la había maltratado, pero que hay otras personas que no hablan porque tienen miedo de que después no las vuelvan a contratar.

Por otra parte, se refirió a la situación procesal de Shakira en España, ya que la Fiscalía la imputó por haber defraudado a Hacienda con más de 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.

Así lo sostiene el ministerio público en la querella que presentó hace 3 meses contra la artista colombiana -ya notificada a su domicilio en Miami-, lo que ha dado pie a que un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) abra una segunda causa contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública.

Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella que la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó en 2018. “Ella se ensucia la imagen sola, tiene una deuda con Hacienda. Además, monta fundaciones de niños para blanquear dinero y para recaudar dinero de la gente”, afirmó Cristina.

Luego, aprovechó para hablar de su relación con Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos: “Esta mujer no es clara, encima se mete con la familia de Piqué cuando sus suegros le criaron los hijos”. Además, manifestó: “Ya le hizo cinco canciones a Piqué, Shakira miente en todo”.

También opinó que el exjugador de fútbol no le fue infiel con Clara Chia, sino que supuestamente ya estaba separado de la cantante de antes: “Cinco meses antes, Gerard la deja, pero ella no lo acepta. Le pide ayuda a su suegra, pero ella le contesta que no porque cuando se conocieron, él ya tenía novia”. Por último, culpó a la artista por la separación: “Shakira está todo el día encerrada en su estudio, el hombre aguantó 12 años”.

