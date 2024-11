Una familia necesitó $ 986.586para no ser pobre en octubre de 2024

Una familia de cuatro miembros necesitó $ 986.586 para no ser pobre en octubre, indicó este martes el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El dato de la Canasta Básica se conoció en simultáneo con la índice de inflación del décimo mes del año.

Además, una familia precisó $ 434.620 para no ser indigente, de acuerdo al mismo informe del organismo que lidera Marco Lavagna.

La Canasta Básica Alimentaria, en tanto, aumentó 1,4% en el último mes, con una variación interanual de 170,6% y una suba acumulada en 2024 de 80,6%.

En septiembre, una familia había necesitado $ 964.620 para no ser pobre y $ 428.720 para no caer por debajo de la línea de la indigencia. Con esos dos valores, la variación acumulada en el año para las dos canastas se mostraba por entonces por debajo de la que registró el IPC: 94,6% para la canasta básica, 78,1% para la alimentaria y suba de 101,6% del IPC.La Canasta Básica Total, además de alimentos, incluye varios puntos del gasto de los hogares, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la línea de pobreza.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria se limita a relevar bienes de primera necesidad y establece la línea de indigencia.

Para el número oficial que se dio a conocer hoy se tomaron en cuenta familias de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores). Por lo tanto, para grupos de dos, tres o más de cuatro, el número es diferente y debe calcularse de acuerdo a la estimación individual que también da a conocer el INDEC en el mismo informe.

La Canasta Básica Total para un adulto equivalente -unidad de medida del organismo- se ubicó en $ 319.284, mientras que un hogar de tres integrantes necesitó $ 785.438 para no ser pobre y ese nivel se ubicó en $ 1.037.672 para una familia de cinco miembros.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria, el estimado para un adulto equivalente fue de $140.654, mientras que un grupo familiar de tres integrantes precisó $346.008 para no ser indigente y uno de cinco personas necesitó $ 457.124.

Cuánto necesita una familia

para no ser pobre en la CABA



El mismo día que se conocieron los datos a nivel nacional, el Instituto de Estadística y Censos de Ciudad de Buenos Aires dio a conocer que la canasta familiar de pobreza superó al millón de pesos en territorio porteño. Y para ser de clase media sus ingresos tienen que ser superiores a los $ 1.588.250, sin contar el alquiler.

Con el alquiler de un departamento modesto, esa misma familia tipo (dos adultos y dos hijos menores) tendría que haber recibido ingresos por encima de $ 1.400.000 para no ser considerada pobre y más de $ 2.000.000 mensuales para pertenecer a la clase media.

En relación con los ingresos de la población porteña, estos valores explican la pérdida de peso de la clase media en la pirámide poblacional porteña. De abarcar a más del 54% de la población de la Ciudad, ese segmento se fue achicando y en la última medición se ubicó por debajo del 40%.

La canasta familiar de pobreza subió en octubre de $ 993.854 a $ 1.015.902, un incremento del 2,2% y un alza interanual del 189,8%. En tanto, la canasta familiar de indigencia aumentó de $ 545.183 en septiembre a $ 550.350 en octubre, un incremento del 1% y 176,38% interanual, según el Instituto porteño.