Una familia necesitó en septiembre más de $160 mil para cubrir la canasta básica de alimentos

Marcela Molina, referente del ISEPCI en Formosa, en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de lo que dejó el mes de septiembre en materia de inflación. Y aseveró que el mes de septiembre una familia de 4 integrantes necesitó más de 162 mil pesos para cubrir la canasta básica de alimentos. Agregó que el rubro que más aumentó sus precios fue el de carnicería seguido por productos de almacén y verdulería.

Molina comenzó diciendo: «por suerte lo que este mes tiene es que no nos dejó una variación de dos dígitos, tenemos un 3,33 por ciento de aumentos en el mes de septiembre, si bien solo debemos hablar de aumentos de esta índole, no podemos decir más porque de todas maneras implica aumentos para los trabajadores. Lastimosamente hay que decir que todos los meses tienen sus particularidades».

«En cuanto a la Canasta Básica de Alimentos ya alcanzó a 162.609 pesos, como siempre decimos, una familia integrada por dos adultos y dos menores de edad necesitó mas de 162 mil pesos para cubrir solo los gastos de alimentación», señaló la mujer.

Explicó también que «mucha gente muchas veces dice que por ahí con ese dinero no se llega a cubrir, pero hay que tener en cuenta que nosotros hacemos el relevamiento con el producto más económico que encontramos en los comercios de cercanía, el más económico significa mucho. Esto es lo que una familia necesita para poder comer, pero acá no decimos que esta bien nutrida».

Consultada acerca de que es lo que más ha aumentado, dijo «lo que más aumentó fue el rubro carnicería. La variación en este rubro fue de casi 4,49 por ciento, le sigue productos de almacén y por último verdulería».

En relación a la canasta básica total, señaló que «ya ha superado los 362 mil pesos, para estas mismas familias, cuesta mucho para mantener económicamente a las familias».

En cuanto a tendencias post elecciones explicó «generalmente después de cada elección, esperamos que los precios vuelvan a subir, lo mismo ya ha pasado en las PASO. Esto sucede todos los años, nada más que estamos en una situación económica tan difícil que se siente mucho cada aumento mínimo que hay y los ingresos salariales no van a la par».

«Todos los argentinos estamos con el miedo y sabemos que habrá otro movimiento económico tal y como sucedió en el mes de agosto», puntualizó.