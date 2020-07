Una intensa lluvia con viento complicó el cobro de beneficiarios del IFE

Compartir

Una intensa lluvia acompañada de un fuerte viento complicó ayer por la mañana el cobro de beneficiarios del IFE que desde horas tempranas hacían fila en las afueras de las entidades bancarias con las que cuenta el Banco Formosa en la ciudad. La gente soportó como pudo las precipitaciones y se cubrieron con bolsas, algunos se dejaron el casco puesto y hubo otros que, previendo la situación que desde la noche anterior ya se venía asomando, llevaron pilotos con los que se cubrieron, evitando así mojarse en su totalidad.

En ese marco, el Grupo de Medios TVO dialogó con algunos beneficiarios quienes manifestaron aguantar el imprevisto del tiempo “por necesidad” ya que iban a destinar el dinero al pago de cuentas, comprar comida y pagar alquileres.

Cabe señalar que el cobro se realiza únicamente por el Banco Formosa con terminación de número de documento y primera letra del apellido.

“A pesar de que el tiempo ya estaba feo desde antes, igual vine a cobrar, justo nos agarró temprano, vine a las 6 de la mañana pero la fila no corre, seguimos quietitos. Solo aguanto esto porque hoy sí o sí tengo que cobrar o sino me quedaba en mi casa. Hasta pasado el mediodía se paga así que vamos a tener que esperar”, dijo un hombre consultado.

De la misma forma otro beneficiario señaló que “la lluvia estuvo muy fea, se vino con todo el tiempo, pero igual pude cobrar gracias a Dios, cuando estábamos sentados en la fila se empezó a venir cada vez más feo hasta que se largó con todo, fue lluvia, viento y frio encima. Por suerte ya cobré y toda la plata va destinada a pagar cuentas, a comer, ni un día me va a durar”.

“Vine a las 5 de la mañana y por suerte logré entrar al banco a cobrar, había mucha gente que quedó afuera pero no queda otra que esperar, esta es una ayuda por el tema de la cuarentena donde encima no podemos trabajar. Yo tengo muchos gastos y esto me sirve, encima ahora cobré todo junto porque por un error me salía que no podía cobrar, fue algo del correo electrónico, pero con el cambio de sistema se pudo solucionar y ya cobré”, destacó otro beneficiario.

Seguidamente otra mujer opinó que “vine con mi hija, estamos aguantando, ella tiene miedo del tiempo, pero tenemos que aguantar, sí o sí tengo que aguantar porque vivimos en alquiler y tenemos que pagar, no nos esperan, esta es una ayuda más en estos tiempos, es urgente la necesidad, esperemos que esto pase pronto”.

“Cuando se empezó a largar con todo nos juntamos en unos techitos, no quedó otra que amontonarnos porque la lluvia nos iba a mojar completamente y vamos a terminar enfermándonos de otra cosa que no sea coronavirus”, dijo otra mujer. “Tuvimos la mala suerte de que se largó con todo ahora, desde anoche ya estaba bastante feo el tiempo y por eso vine temprano, pensé que iba a entrar antes al banco pero no llegué y no queda otra que aguantar”, acotó.

“La necesidad hace que aguantemos esto, no queda otra, muchos íbamos a estar tranquilos en nuestras casas pero esta plata es necesaria, sobre todo para comer y como era un solo día en el que podíamos venir a cobrar porque es por terminación de DNI todos nos quedamos a esperar. Es una ayuda que nos dan, pero nada se compara con que podamos trabajar”, expuso otro beneficiario.