Una joven de 19 años que está acusada de matar a su suegra fue filmada golpeando a su hija de 4 y la detuvieron

Una joven de 19 años fue detenida recientemente en la provincia de Mendoza luego de que se difundiera un video en el que se la observa golpeando con un cinturón a su hija de 4 años. Se trata de una conocida de la Justicia, ya que también está acusada de matar a su suegra, en otra causa que fue elevada a juicio, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El caso de maltrato infantil sucedió en un domicilio de la localidad de Tres Porteñas, ubicada en el departamento San Martín. Un testigo lo registró con un teléfono celular. En las imágenes se ve a la joven madre, identificada como B.A. (se utilizan iniciales para preservar la identidad de las víctima menor de edad) amenazando a la nena: “Parate, parate porque te hago re cagar”.

Utilizando un cinturón, la agresora siguió a los gritos y golpeó en reiteradas ocasiones a la niña, quien comenzó a llorar y a pedir ayuda. La aberrante secuencia siguió con insultos y más golpes de la mujer. “La otra vuelta te hice lo mismo. Te voy a romper la jeta, te voy a dejar la boca morada”, soltó con furia B.A.

En el medio, un hombre que estaba en la misma habitación le sugirió a la víctima que escapara: “¡Corré!”, le dijo varias veces. El indignante video muestra sobre el final que alguien al parecer intercedió para detener la golpiza.

La situación fue alertada por una vecina, que llamó al 911 tras tomar conocimiento de la filmación. La Policía fue hasta el lugar y trasladó a la mujer a la Comisaría 39. El fiscal de la causa, Tabaré Ezcurrra, ordenó peritajes físicos y psiquiátricos a la menor. De acuerdo al diario El Sol, el Cuerpo Médico Forense (CMF) confirmó que la pequeña presentaba las siguientes lesiones: equimosis leves en el glúteo izquierdo, en ambos muslo y una cicatriz en el sector superior derecho del abdomen.

En este contexto, B.A. fue imputada por lesiones leves y amenazas agravadas por el vínculo.

Este es el segundo expediente judicial que enfrenta la joven de 19 años: en el otro está acusada de haber matado a su suegra. La víctima en ese caso fue Laura Giordano, de 41 años. Su muerte se produjo el 7 de diciembre de 2022, cuando en medio de una discusión recibió un golpe en la nuca.

El fatal episodio tuvo lugar en un domicilio ubicado en San Juan al 2700 de la localidad de Las Heras, a pocos kilómetros de la capital provincial. Todo comenzó con un entredicho que la imputada tuvo con su ex cuñada de 16 años por la organización de la limpieza en una vivienda.

En ese momento, Giordano intervino para separarlas, la imputada la empujó y se cayó de espaldas sobre una bicicleta apoyada en una pared.

Los familiares intentaron reanimar a la víctima y como no respondía la trasladaron por sus medios al Hospital Carrillo, donde los médicos constataron que ya se encontraba sin vida. La autopsia confirmó más tarde que el latigazo cervical le había producido una muerte instantánea.

En ese caso intervino el fiscal de Homicidios Carlos Torres, quien resolvió imputar a B.A. por homicidio preterintencional, es decir que para la acusación mató a Giordano de manera accidental. La joven de 19 años estuvo detenida pero luego salió en libertad por no contar con antecedentes y por tratarse de un delito excarcelable.

Fuentes judiciales informaron que la causa ya fue elevada a juicio, cuya fecha de inicio todavía no fue definida.