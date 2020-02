Una joven denunció que la violaron cuatro ex amigos en Mendoza

Compartir

Linkedin Print

«Por un 2020 lleno de sexo pero sin hijos», expresó en Instagram uno de los cuatro hombres que cueron denunciados por violación la semana pasada en Luján de Cuyo, Mendoza. La publicación data de un día antes de que el joven fuese detenido.

El caso salió a la luz el jueves pasado, cuando la víctima, que es una mujer de 21 años, denunció a cuatro hombres de entre 19 y 23 a los que consideraba sus amigos y a quienes invitó a su casa para una fiesta unos días atrás. El ataque ocurrió en esa oportunidad.

Tras la denuncia se constató que la víctima sufrió lesiones en sus partes íntimas que se corresponden con un abuso sexual con acceso carnal.

La policía allanó los domicilios de los acusados y encontró preservativos usados y tranquilizante para animales, que podrían haber sido utilizados en el ataque. También se secuestraron los celulares de los hombres para su análisis.

Los cuatro acusados quedaron detenidos el viernes pasado, y desde entonces sus allegados les escribieron toda clase de mensajes en las redes sociales, desde palabras de apoyo hasta insultos, agravios y expresiones de deseo sobre sus posibles sentencias, informó el sitio Los Andes.

Pero lo que más llamó la atención fueron los posteos de los propios acusados, uno de los cuales pidió «por un 2020 lleno de sexo y sin hijos» y minutos antes sentenció: «Gente yo salgo a bailar, me pongo en pedo y jamás se me ocurrió matar a nadie, a lo sumo me habré comido algún bagarto», posiblemente en referencia al asesinato de Facundo Báez Sosa.