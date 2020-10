Una jubilada fue estafada por más de 100 mil pesos por medio de una comunicación telefónica

Compartir

Una jubilada de la localidad de Laguna Blanca recibió un llamado telefónico en el cual le ofrecían el pago de un bono del ANSES, por lo que se dirigió a un cajero automático donde fue asistida a través de su celular por la supuesta empleada realizando una serie de operaciones brindando la clave de dos tarjetas de débito para luego darse cuenta que le faltaba la suma de $114.000 de sus cuentas bancarias.

En la sede policial se iniciaron las actuaciones judiciales con intervención de la Justicia.

El hecho fue denunciado alrededor de las 17:30 horas del miércoles, cuando una vecina de 61 años de la localidad de Laguna Blanca denunció en sede policial que había recibido un llamado telefónico de una mujer que manifestó ser empleada del ANSES quien le aseguró que había sido beneficiada con un bono de $30.000, solicitándole que se dirigiera hasta un cajero automático para indicarle los pasos a seguir para la obtención del pago.

La jubilada se dirigió al cajero automático donde asistida a través de su celular por la supuesta empleada, realizó una serie de operaciones con dos tarjetas bancarias, brindando las claves de seguridad de las mismas, percatándose horas después la falta de $40.000 pesos de una cuenta y $74.000 de la otra, sin haber recibido ningún pago.

En la sede policial se iniciaron las actuaciones procesales por el hecho de “Estafa” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda.

Desde la Policía se recomienda no brindar datos personales, números y/o claves de tarjetas de crédito o débito, debiendo desconfiarse de todas las promociones que ofrecen grandes beneficios a cambio de aportes de dinero que no guardan relación con la oferta.

Además, se recuerda que el organismo previsional ya informó en reiteradas ocasiones que no solicita información personal ni datos sobre tarjetas de débito o claves personales bancarias, por teléfono ni por correo electrónico.