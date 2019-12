Una larga fila de personas esperó ayer durante horas para cruzar hacia Alberdi

Compartir

Ayer, a un solo día de la Nochebuena y tras el cobro del aguinaldo, una gran cantidad de personas aguardó durante horas para cruzar a la ciudad vecina de Alberdi. Entre quienes iban a cruzar hubo gran cantidad de ciudadanos de otras provincias argentinas algunos de los cuales vienen exclusivamente para cruzar a comprar, otros que llegan de vacaciones a visitar familiares y aprovechan para viajar al vecino país.

Según se supo a las 8:30 de la mañana ya habían pasado varias lanchas con más de 100 personas cada una y en la zona de la Costanera aguardaba una fila aún más larga para cruzar.

«Somos de Las Toscas, Santa Fe, vamos a ver ropas y juguetes, es la segunda vez que voy, ya conozco y sé de los precios, ahora sobre todo ropa vamos a ver y algún juguetito de regalo, desde las 4 de la mañana que estamos acá y ya había gente, el único tema es que corre lento», dijo un hombre consultado.

«Soy de Río Gallegos, vine de vacaciones, ya conozco Alberdi porque soy formoseño y siempre se cruza, desde hace 20 años que vivo en el sur», contó otro poblador y acotó que «todavía me acuerdo del ‘solcito’ de verano, venimos todos los años de vacaciones».

«Estoy yendo a ver precios, no averigüé nada todavía pero creería que la ropa está barata como siempre, el cambio nuestro no nos favorece pero allá sigue siendo barato y más para comprar para la familia, vamos a pasear un poco y mirar», agregó.

«Soy de la capital de Corrientes y venimos sobre yodo por los precios, siempre es más barato y eso atrae a la gente, vamos a comprar indumentaria para usar en la casa y algo para nosotros. Venimos en familia en nuestro auto, vamos a mirar y a ver qué tal está todo, hace unos 4 meses no venimos y no sé cómo está el tema ahora por eso queremos cruzar, de todas formas siempre hay diferencia de precios con Argentina, conviene ir a comprar allá», contó un correntino.

De la misma forma un vecino formoseño relató que «recién después de cobrar el aguinaldo nos decidimos a cruzar, vamos a buscar sobre todo cosas para la casa, manteles, platos y vasos para usar en la cena con la familia, tenemos unos conocidos que fueron hace poco y dicen que hay precios bajos así que vamos a ir a ver, conviene más que acá según nos contaron porque quisimos comprar un mantel y no sale más de 800 pesos, allá por 300 ya traemos uno».

«Vamos sobre todo a comprar ropa para los chicos, tenemos varios así que vamos a mirar sobre todo para la Nochebuena y algún calzado también si nos alcanza», dijo entre risas una vecina de Circuito Cinco. «Siempre vamos allá la verdad porque acá carísimo todo, no es el mismo precio como muchos dicen que no hay diferencia, al menos en mi caso yo sé que hay porque tengo una hermana que vive en Alberdi y me estuvo mandando los precios y nos conviene comprar, incluso pagando pasaje. Igual solo vamos mi marido y yo o sino ya nos salimos de presupuesto», acotó.