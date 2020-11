Una madre denuncia que su ex abusó de su hija de 2 años y ahora se la quiere llevar a vivir con él a México

Compartir

Una madre cordobesa y su hija de dos años y medio, abusada por su padre, que hoy exige su guarda viven un verdadero calvario.

La mujer residía en México y logró volver a la Argentina mediante un oficio de la cancillería en el que se presentaron las denuncias que daban cuenta de la violencia que su ex pareja había ejercido sobre ambas. Allí están registradas las reiteradas situaciones de violencia de género, violencia física, sexual, psicológica y económica que ambas sufrieron por parte del hombre que hoy solicita que la niña regrese a México.

Luego de haber logrado regresar a su país, madre e hija revivieron las escenas de terror cuando el hombre vino “a visitarlas” y volvió a violentarlas. La propia niña pudo contar a su madre, meses después, que el padre había abusado de ella, testimonio que se confirmó luego de dos cámaras Gesell en los que la pequeña pudo dar cuenta de las violentas situaciones a las que fue sometida.

El caso es abordado por estas horas por la Justicia cordobesa desde dos instancias. Por un lado, la Justicia penal analiza una denuncia contra el padre de la niña por los abusos que habría sufrido durante esa visita a la Argentina. En esa causa interviene como denunciante el Polo de la Mujer, que luego de analizar el caso con sus equipos de trabajo interdisciplinario determinó además que tanto la madre como la hija están expuestas a un cierto riesgo de femicidio.

Pese a esos elementos, la fiscal de delitos contra la integridad sexual, Ingrid Vago, decidió archivar la causa al considerar que, si bien se puede dar cuenta de los hechos de violencia,

Por otro lado, ante el pedido de restitución por parte del padre, la abogada Luciana Ulla explicó a La Nueva Mañana que se presentó en la Justicia “un pedido excepción por grave riesgo” que está siendo analizado por estas horas.

Vale recordar, además, que a pesar de haber nacido en México la niña tiene dni y nacionalidad argentina. no hay elementos suficientes para considerar que hubo abuso sexual sobre la niña. Por esa razón, el expediente se encuentra por estas horas en manos del juez de control.

Por otro lado, ante el pedido de restitución por parte del padre, la abogada Luciana Ulla explicó a La Nueva Mañana que se presentó en la Justicia "un pedido excepción por grave riesgo" que está siendo analizado por estas horas.

La principal preocupación es que el padre de la pequeña inició el pedido de restitución, lo que dejaría a la niña en un evidente estado de peligro, al revincular a la niña con su agresor. Vale recordar, además, que a pesar de haber nacido en México la niña tiene dni y nacionalidad argentina.

La madre, que logró escapar de su agresor luego que sus denuncias ante la Justicia mexicana no lograsen ayudarla para poner punto final al accionar violento que su ex pareja exigía sobre ella, pide por estas horas ser escuchada en su país.

“La Justicia tiene prueba de todo. Sólo necesitamos que nos escuchen”, dice la mujer que asegura tener “miedo”, a que su ex pareja la mate.

