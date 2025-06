Una misión del FMI visitará la Argentina y se posterga la revisión de metas para julio

El Gobierno recibirá en las próximas semanas una misión del Fondo Monetario para evaluar el cumplimiento del programa acordado en abril a cambio de un crédito de US$ 20.000 millones. La primera revisión estaba prevista para el 13 de junio, pero por la dificultad para acumular reservas se espera que la evaluación sea postergada para julio, dándole un margen más amplio al equipo económico para cumplir los objetivos.

Según las previsiones iniciales, el Banco Central debería acumular cerca de US$ 5.000 millones en los próximos 10 días. Sin embargo, por la decisión de no comprar reservas hasta que el dólar toque el piso de $ 1.000 y los pagos de la deuda, las reservas bajaron a US$ 37.800 millones, unos US$ 1.500 millones menos que a fines de abril. En ese marco, será clave el veredicto del staff y el directorio del organismo.

«Recién estamos dialogando sobre la fecha para reunión de directorio, nunca estuvo definida la fecha. Mantenemos un diálogo continuo con el staff y seguimos avanzando normalmente con el programa. De hecho en las próximas semanas, no está definido aún, vendrá una misión a Buenos Aires para seguir progresando con la revisión, no cambió nada respecto a lo acordado», señalaron fuentes del equipo económico.

Si bien desde el FMI no hicieron comentarios, fuentes con conocimiento del asunto aseguraron que la revisión se pospondrá un mes. De esa manera, el ministro de Economía, Luis Caputo, evitará pedir un perdón o «waiver» en el inicio del nuevo programa. «Lo postergaron a julio, el FMI les quiere dar tiempo, no se quieren meter en la discusión electoral con un informe contrario sobre las reservas», señaló la fuente.

Hoy se estima que las reservas netas -descontando los préstamos y encajes bancarios- son negativas en US$ 8.800 millones. La demora de la revisión permitirá mostrar una mejora en las reservas, aunque moderado. Si bien se va a demorar el ingreso de US$ 2.000 millones del FMI, están pendientes US$ 2.000 millones de un nuevo REPO con bancos privados y US$ 2.100 millones de organismos multilaterales.

No obstante, de los fondos que llegarán en junio según el cronograma oficial, Argentina solo podrá contabilizar US$ 1.000 millones en las reservas que monitorea el Fondo. Algo similar ocurre con los dólares obtenidos con la colocación reciente del bono en pesos para inversores internacionales, que se suscribió en moneda dura y le permitió al Tesoro recaudar US$ 1.000 millones.

«Un punto para tener en cuenta es que estos fondos por el momento no contarán para la meta de reservas netas con el FMI, que exige sumar unos US$ 4.700 millones de acá al 13 de junio. Esto es porque los primeros US$ 1.500 millones colocados con privados del exterior ajustan la meta para arriba. Si en futuras emisiones se pasa ese umbral, ahí sí cuenta el excedente», señaló Econviews.

El desafío son los vencimientos de deuda en dólares por casi US$ 8.600 millones en el año. «Con esta nueva colocación, el Tesoro ya sumó unos US$ 4.000 millones y tiene cubierto prácticamente el pago de julio. El resto de los vencimientos son principalmente con multilaterales y el FMI, pero en enero de 2026 vuelven a caer vencimientos de bonos y ahí habrá que juntar dólares otra vez», estimó la consultora de Miguel Kiguel.

Para exministros de Economía y banqueros centrales, como Domingo Cavallo, Alfonso Prat Gay y Martín Redrado, es clave que el Banco Central logre acumular reservas. De lo contrario, será difícil avanzar en una caída importante del riesgo país desde los 650 puntos actuales, lo que impedirá volver a los mercados internacionales de deuda con una tasa inferior al 10%

En el plano fiscal, el gobierno se autoimpuso una meta fiscal de mayor austeridad, llevando el superávit primario de 2025 al 1,6% del PBI. En abril se registró un nuevo superávit financiero, impulsado por un crecimiento real del 3,4% en los ingresos totales y una contracción del gasto primario del 1,2% anual. «El Gobierno avanza en el cumplimiento de su meta fiscal, de cara a la primera revisión del acuerdo con el FMI», dijo PxQ.

El endurecimiento fiscal no pasó inadvertido en los bancos de Nueva York. Allí, creen que dicho ajuste no se debió a un pedido del Fondo, sino más bien a la dificultad del gobierno para sostener el equilibrio en las cuentas y pagar los intereses de deuda. «Cómo los intereses de la deuda están subiendo, tenés que ajustar el gasto primario para mantener el superávit fiscal constante», dijo una fuente de Wall Street.