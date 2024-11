Una mujer de 82 años le disparó a su hijo autista y fue detenida

Una madre le disparó a su hijo de 52 años, quien tiene un trastorno del espectro autista (TEA).

El hecho ocurrió en Guaymallén, Mendoza; el hombre se encuentra en estado crítico.

La mujer fue detenida y la Policía incautó el arma usada en el ataque.

Lo esencial: una trágica situación tuvo lugar en Guaymallén, Mendoza, donde una mujer de 82 años disparó a su hijo, Vicente Eugenio Mazziotti, de 52 años, quien sufre de trastorno del espectro autista (TEA). Según la información, la madre disparó con un arma calibre 22, impactando en la sien y abdomen del hombre. La madre, detenida en el lugar, comentó que sentía que ya no podía cuidar a su hijo debido a su avanzada edad. El fiscal Carlos Torres lleva adelante la investigación, en la que se estudian otros factores que pudieron influir en el desenlace.

Por qué importa: el caso subraya las complejas realidades que enfrentan las familias al cuidar a personas con discapacidades cuando el cuidador principal envejece.

En Guaymallén, un trágico incidente generó conmoción en esa localidad mendocina: una mujer de 82 años disparó a su hijo de 52 años, quien sufre de un trastorno del espectro autista (TEA).

El suceso ocurrió el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en la calle Pedro Vargas 70, donde ambos residían. Fuentes policiales indicaron que el ataque se produjo alrededor de las 14 horas, cuando la madre, enfrentada a la dificultad de cuidar a su hijo debido a su avanzada edad, utilizó un arma de fuego calibre 22 para dispararle dos veces, impactando en la sien y el abdomen del hombre.

Según informó el portal Ciudadano.News, la víctima, identificada como Vicente Eugenio Mazziotti, fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permanece internada en estado crítico.

La madre fue detenida en el lugar, y las autoridades confiscaron el arma utilizada en el ataque. Según trascendió, la mujer expresó que ya no se sentía capaz de cuidar a su hijo, lo que la llevó a tomar esta drástica decisión. No obstante, las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación que podrían haber influido en este desenlace.

El fiscal de Homicidios, Carlos Torres, asumió la investigación del caso. Y un equipo de Investigaciones y Policía Científica se desplegó para esclarecer los detalles del incidente.

Juicio al abuelo

que mató a su nieto

Días atrás, Domingo Faustino Verna, el jubilado de 78 años que mató a balazos a su nieto Brian Batalla Verna, fue declarado culpable por unanimidad con el voto de los 12 integrantes de un jurado popular en Bahía Blanca, que consideró que hubo un “exceso en la legítima defensa”. La muerte del joven de 29 años, que tenía trastornos psiquiátricos, ocurrió a plena luz del día en la puerta de la casa de su abuelo.

El pasado jueves 24 de octubre, al finalizar la rueda de testigos y los alegatos, el jurado determinó la decisión, y se espera que la semana próxima den a conocer los pedidos de penas. En tanto, el juez Hugo Adrián De Rosa del Tribunal en lo Criminal Nº 1 deberá fijar la sentencia y determinar si Verna continúa en libertad debido a su edad o si tendrá arresto domiciliario.

Durante el proceso, el abogado de la madre de Brian sostuvo que el hecho se trató de un homicidio calificado con premeditación, delito que prevé prisión perpetua. Por su parte, la defensa del jubilado justificó el accionar, al señalar que el hombre “no podía permitir que la vida de Marta, su mujer, corriera peligro”. En este sentido el letrado añadió: “Todavía está de duelo, porque la persona que fallece en este acto de legítima defensa era su nieto”. Como muestra de arrepentimiento, Verna confesó ante el magistrado que “daría su vida para que Brian volviera”.

Domingo es un militar retirado del Ejército Argentino. Había llegado a juicio bajo el delito de exceso en la legítima defensa, según la calificación del fiscal Jorge Viego. La Justicia lo dejó en libertad hasta el momento del proceso debido a la avanzada edad del imputado.

Cabe recordar que en junio de 2022, Domingo Faustino Verna tuvo una violenta discusión con su nieto en la puerta de su casa. La pelea terminó cuando decidió sacar un arma y asesinar al joven a balazos a plena luz del día.

El homicidio quedó registrado en las cámaras de seguridad de la vivienda ubicada en la calle Cobián al 600. Allí se ve cómo Brian se dirigió a la entrada de la casa con un palo en la mano y con la clara intención de golpear al hombre. Detrás suyo venía una mujer -su noiva- que intentó por todos los medios impedir la agresión, al punto que se le colgó de las piernas. Sin embargo nada lo detuvo. Brian comenzó a darle golpes al jubilado, quien recién llegaba a su domicilio a bordo de una bicicleta sin entender por qué su familiar lo agredía.

La golpiza continuó contra la puerta del domicilio y finalmente la mujer que había tratado de intervenir en un principio se puso en el medio de los dos y logró separarlos, con insultos de por medio.

Tal como se ve en la filmación, fue el propio abuelo el que abrió la puerta y le disparó casi a quemarropa en la zona del abdomen y en la cara a su nieto, sin mediar ningún tipo de palabra. Al sentir el disparo, Brian se movió un poco a su izquierda y cayó herido de gravedad sobre un pequeño jardín. Tras un llamado al servicio de emergencias 911 acudieron al lugar integrantes del Comando de Patrullas y personal de la comisaría 4ta., con jurisdicción en la zona.

Tras el crimen, el fiscal Viego, imputó a Domingo Verna por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, habiéndose excedido en la legítima defensa. Él se negó a declarar por recomendación de sus defensores y quedó en libertad. Según explicaron investigadores del caso, no fue puesto en prisión por la tipificación de la imputación y por la avanzada edad de Verna.

Viego ordenó un allanamiento en la casa de Verna, y allí encontró que había un arsenal. En el procedimiento hallaron un revólver calibre .32 corto marca Harrington & Richardson, que sería el arma con la que mató a su nieto. También una escopeta de un caño calibre .24 y dos revólveres calibre .22 corto, además de municiones.