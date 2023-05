Una mujer denunció haber sido abusada en la Reserva Ecológica: buscan al sospechoso

Una mujer de 56 años denunció este martes por la mañana que fue abusada sexualmente dentro de la Reserva Ecológica de Costanera Sur mientras se encontraba realizando una caminata.

Una persona que también se encontraba en el predio se comunicó con el 911 para reportar lo ocurrido y realizó un identikit del abusador: mide 1,80 metros aproximadamente, tiene tez trigueña, pelo castaño, ojos claros y vestía un pantalón y un chaleco. Esta sería la fisonomía de la persona que habría ultrajado a la mujer tras amenazarla con una piedra. El ataque tuvo lugar entre las 10.30 y las 11.

Inmediatamente, agentes de la Comisaría Vecinal 1E de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar y se dirigieron hasta el Camino de los Alisos, donde habría ocurrido el supuesto abuso, para dar inicio a la búsqueda del sospechoso. Si bien en un comienzo, las autoridades creyeron que podría estar en el lugar, tras cinco horas de rastrillajes, con dos helicópteros y dos drones sobrevolando el perímetro, no hallaron pistas.

El caso lo investiga la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo de Federico Iuspa, quien impartió las primeras diligencias en dos sentidos: primero para resguardar a la víctima y, luego, para preservar la escena del hecho y encontrar al delincuente sexual. Además, ordenó el secuestro de la ropa de la mujer que denunció el abuso para que sea peritada en busca de restos orgánicos del presunto agresor que permitan obtener un perfil de ADN.

Según confiaron fuentes de la investigación a Infobae, el fiscal también dispuso que se le tome declaración a la autoridad de la reserva ecológica y solicitó todos los legajos y fotos del personal que trabajaba en el día de la fecha en el horario anterior y al momento del hecho. También pidió la transcripción del llamado al 911 para identificar el número, dar con el llamante y tomarle declaración.

La mujer, mientras tanto, fue trasladada por el SAME al hospital Argerich. “Estaba con una crisis nerviosa, pero podía moverse por sus propios medios. Se hizo una rápida asistencia”, señaló Alberto Crescenti, titular del SAME, al ser entrevistado por TN.

“La víctima está siendo asistida de acuerdo a los protocolos, recibiendo un abordaje integral que incluye una asistencia médica, psicológica y de contención por parte de profesionales especialistas en tratar con víctimas de delitos sexuales”, explicó a la agencia de noticias Télam una fuente judicial.

Pasado el mediodía y durante el resto de la jornada, la reserva mantuvo sus puertas cerradas al público. Esto abarcó la entrada principal, en el cruce entre la calle Padre M. L. Migone y la avenida Achával Rodríguez; y la entrada secundaria, en la intersección de la calle Mariquita Sánchez de Thompson (continuación de Viamonte) y la avenida Giralt, que debido a su proximidad a Puerto Madero era la más utilizada por los visitantes.

Del operativo cerrojo también participaron fuerzas especiales, que llegaron con unos seis vehículos, y el escuadrón de perros de la policía porteña. También se barajó la posibilidad de que Prefectura Naval se sumara al trabajo y busque al agresor por agua a bordo de dos embarcaciones; ante las sospechas de una posible fuga por el río.

Además, un equipo del DOEM especialista en rastrillajes en zonas inaccesibles recorrió la zona. Se localizó el lugar del hecho y se lo perimetró para que los canes buscadores tomen muestras de rastros del lugar. Los resultados fueron negativos. Paralelamente, la Policía motorizada recorrió el perímetro exterior de la reserva y se realizó un barrido en la línea de tiempo de todas las cámaras que hay en las inmediaciones del predio. De momento, las expectativas están puestas en los registros fílmicos.

Según supo este medio, aproximadamente, unos 100 agentes registraron los caminos de la reserva, que mide 350 hectáreas y concentra uno de los mayores índices de biodiversidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Testimonio

“Pasó una desgracia. No tenía por qué pasar. Estábamos trabajando, nos enteramos por las noticias y nos confirmaron que no se podía trabajar más”, dijo esta tarde un empleado de la reserva cuando salía del lugar y fue interceptado por la prensa.

El hombre explicó que en el horario en el que ocurrió el ataque “había muy poca gente”, y que los que suelen estar son solo trabajadores y gente que va a hacer “actividades físicas”.

”Está toda la Policía, no quedó nadie. El lugar es muy grande”, comentó el trabajador, quien además precisó que, por lo que sabe, “donde ocurrió todo fue al fondo” y agregó que, “seguramente, debe haber cámaras de seguridad”.