Una mujer denunció que fue atropellada por su ex pareja, pero se descubrió que mintió y el juez dispuso su detención

A través de una exhaustiva investigación, la Policía comprobó que la mujer de 43 años que denunció ser atropellada por su ex pareja mintió y el juez dispuso su detención.

El hecho se tomó conocimiento días atrás, cuando una mujer de 43 años se presentó en la Comisaría Primera y denunció que en la noche del miércoles último se desplazaba a pie por calle Belgrano, entre Juan José Silva y Corrientes de esta ciudad y al intentar cruzar la calle, fue colisionada por un vehículo conducido por su ex pareja, un hombre de 36 años.

Según refirió, el sujeto utilizó un arma de fuego y le sustrajo una mochila en la que tenía dinero y un celular, entre otras pertenencias y documentaciones a nombre de la denunciante.

Ante la denuncia, se inició una causa judicial por el delito de “Robo con el Uso de Arma de Fuego e Infracción a la Ley de Violencia de Género”, quedando involucrado el hombre en cuestión.

A la investigación se sumaron efectivos de la Sección Motorizada Alacrán, quienes iniciaron las tareas investigativas en el lugar donde ocurrió el hecho.

Allí recolectaron datos, testimonios y observaron que en el sector había cámaras de seguridad.

Vecinos de la zona prestaron su valiosa colaboración, facilitando las captaciones fílmicas del día y hora en que ocurrió el delito investigado, constatándose que el hecho denunciado por la mujer no ocurrió.

Lo que sí se pudo observar es que cuando la mujer ingresó a su departamento, tenía la mochila en la mano, que conforme su denuncia le habían sustraído; de esta manera se determinó que radicó una falsa denuncia.

Los elementos de prueba obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juez de Instrucción y Correccional en turno, disponiendo el magistrado que se impute en una causa judicial a la mujer por el delito de “Falsa Denuncia”.

Luego de una amplia búsqueda por diferentes puntos de esta ciudad, el viernes último alrededor de las 11:30 horas, efectivos de la Sección Alacrán procedieron a la aprehensión de la mujer en la intersección de las calles Corrientes y Rivadavia, siendo trasladada hasta la Comisaría Primera, donde se le notificó su situación legal y continuó con su libertad ambulatoria.

A través del trabajo responsable y profundo realizado por el personal de la fuerza provincial, una vez más se puso de manifiesto el prestigio de la Institución en las acciones que lleva adelante; en este caso, con la investigación de un supuesto delito, dejando al descubierto que el hecho no ocurrió.

