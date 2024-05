Una mujer denunció que patovicas la dejaron inconsciente a la salida de un bar en Barrancas

El video registrado en el barrio porteño de Barracas durante la madrugada del pasado domingo muestra una imagen que -aunque lamentablemente se repite con frecuencia- no deja de atemorizar e impactar. El escenario fue el mismo que otras veces: un bar nocturno. Y los protagonistas, que vuelven a ponerse bajo la mira, fueron los patovicas del lugar, quienes, en esta oportunidad, golpearon fuertemente a una mujer, dejándola inconsciente sobre la vereda.

La secuencia ocurrió en la cervecería Margal, ubicada en la avenida Regimiento de Patricios y Pi y Margall. Y tuvo como víctima a Bárbara R., quien recibió un fuerte empujón del personal de seguridad cuando intentó reingresar al local en busca de una campera que se había olvidado.

Todo ocurrió frente a la pareja de la mujer, que también fue atacado por los mismos hombres al querer defender a su novia de la golpiza. Un hecho que opacó la celebración de su 13° aniversario de la relación que decidieron festejar en la cervecería.

En diálogo con Infobae, Bárbara R. -que sufrió un edema en la cabeza producto del impacto contra el suelo- relató cómo comenzó el episodio que se desarrolló pasadas las 3.47 del domingo 19 de mayo.

“Nos estábamos retirando del lugar y yo me di cuenta de que me había olvidado la campera. Cuando me acerco al guardia, veo que la campera estaba en la segunda mesa, que estaba ahí adentro, aproximadamente un metro y medio o dos metros míos. Cuando quiero retirar la campera, me dicen que el lugar estaba cerrando y que no podía entrar. Le pedí por favor y le indiqué dónde estaba la campera. Pero ahí directamente me pegaron y me empujaron de la forma en que se ve en el video”, relató haciendo mención a la grabación que encabeza esta nota.

Luego detalló sobre su golpe y lo que ocurrió posteriormente: “Caí desplomada. Estuve inconsciente un par de segundos e, incluso, minutos, porque si ves, me paro y me vuelvo a caer. Fue en el momento de la primera caída que inmovilizaron a mi marido, que es el de campera roja, imposibilitando que él me pueda ayudar para poder levantarme después de semejante golpe. Y le empezaron a pegar a él y a tirarlo al medio de la calle”.

Las imágenes de la golpiza fueron proporcionadas al día siguiente (lunes) por un empleado del lugar, a donde Bárbara se acercó para pedir explicaciones luego de haber realizado la denuncia correspondiente.

Según el relato de la clienta afectada, el hombre fue muy amable al atenderla, le mandó por WhatsApp el registro de las cámaras de seguridad y, “por este motivo, luego sus jefes lo echaron”. Una información que desde la cervecería desmintieron a este medio, asegurando que dicha persona aún es trabajador del lugar.

Tras el ataque, la pareja volvió a su casa en un auto solicitado a través de una aplicación. La solicitud del viaje y el recorrido realizado hasta el hogar fue compartido por las víctimas a este medio. La denuncia la realizaron pasadas las 16 del domingo, luego de haber ido a hacerse las revisiones médicas al Hospital Británico durante esa mañana.

“La radicamos en el Ministerio de Justicia de CABA, que se encuentra también en la avenida Regimiento de Patricios. Ya fue formalizada y están interviniendo”, indicó Bárbara al respecto

Fuentes de la mencionada cartera porteña confirmaron a este medio sus dichos: “La pareja se hizo presente en la Dirección de Desempeño Profesional de esta Policía, donde denunció al personal de seguridad privada y al personal policial. En dicha denuncia intervino Unidad Flagrancia Sur del MPF, quien dispuso identificación de los efectivos y recolección de cámaras. Del mismo modo, desde el Ministerio de Seguridad estamos investigando el hecho”.

Con respecto a los estudios médicos que se realizaron ambos, la víctima informó que fueron una tomografía de cerebro y maxilar, y radiografías tanto de la parte de la cara como de la columna, entre otros. Asimismo, detalló que aún sufre de un fuerte dolor en el coxis y que, por indicación médica, este martes tienen que volver a ser revisados.

A raíz de lo sucedido, y mientras avanza la investigación para conocer a fondo las causas, Bárbara difundió el video de su golpiza en todas las redes sociales y, en consecuencia, se encontró con varios testimonios de clientes que contaron experiencias parecidas en este lugar. En sus redes sociales, el bar eliminó la opción para hacerles comentarios

La versión de la cervecería

A fin de conocer su postura sobre lo sucedido, Infobae se contactó con el bar Margal. En este sentido, dijeron que el conflicto registrado en la puerta de su local en realidad fue entre la víctima y otra mujer que se encontraba adentro.

“Ellos solo separaron”, dijeron acerca del accionar de los patovicas. En la misma línea, esgrimieron que en el video se ve que Bárbara “se tira sola todo el tiempo” y que se trata de una persona que solo “denuncia a todo el mundo”.

Asimismo, negaron haber echado al hombre que otorgó el video difundido, dieron su nombre y aseguraron: “Está todos los días, pueden ir cuando quieran”.