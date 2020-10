Una mujer denunció que su ex pareja la amenazó con un arma y el sujeto quedó detenido

Compartir

La Policía detuvo a un hombre que amenazó de muerte a su ex pareja con un arma y secuestró una pistola de aire comprimido en el barrio Juan Domingo Perón, de esta ciudad.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el maltrato físico y psicológico venía desde hace tiempo en su casa del barrio Luján de esta ciudad. Pero la situación llegó al extremo luego que la mujer se animó a cortar la relación, abandonar la casa y volver con su madre.

Una mujer se presentó en la Comisaría Seccional Séptima y denunció que su ex pareja y padre de sus hijos, mantiene una actitud agresiva y violenta desde hace tiempo, al punto que en una ocasión terminó hospitalizada por la violencia de género.

Como las agresiones no cesaban y ante una seguidilla de amenazas de muerte, la mujer optó el lunes de madrugada en salir de su casa del barrio Luján y regresar a la casa de su madre en el Juan Domingo Perón de esta ciudad.

La situación no terminó ahí, ya que ese mediodía el sujeto se presentó en la vivienda de su suegra, donde la amenazó de muerte con un arma.

Ante la gravedad de la denuncia realizada, efectivos de la Comisaría Séptima y la Brigada de la Zona 5 del Comando Radioeléctrico Policial iniciaron la búsqueda del hombre en diversos sectores.

Efectivos de la Brigada de la Septima lograron ubicarlo y aprehenderlo en la noche de ese lunes, cuando el sujeto entregó en forma voluntaria una pistola de aire comprimido color negro, procediéndose al secuestro bajo formalidades legales con testigos.

El procedimiento fue documentado mediante el trabajo del fotógrafo de la Delegación de la Policía Científica del Distrito Cinco, para luego ser incorporado a la causa.

Detenido y secuestro fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se inició causa judicial caratulado “Amenaza con el uso de arma de fuego en contexto de Violencia de Género”, se notificó situación legal y quedo alojado a disposición delJuzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.