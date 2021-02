Una mujer fue asesinada a puñaladas en su casa de Tucumán: buscan a su marido

Compartir

Noelia Vanesa Lobo Noble tenía 35 años. Vivía con su esposo en el barrio San Felipe de la capital tucumana. Esta mañana la policía encontró su cuerpo en el baño de su casa ubicada en la calle Dardo Molina al 800. Ahora, buscan a su marido como el principal sospechoso del femicidio ya que un testigo aseguró que lo vio cuando se retiraba de la vivienda.

Los familiares permitieron a la policía el acceso a la casa de la víctima y les dijeron que el matrimonio tenía problemas. Los uniformados llegaron al lugar casi por casualidad ya que habían sido alertados por un incidente de tránsito minutos antes.

El hombre que es buscado fue identificado como Walter Orlando Rodríguez de 40 años.

Cómo descubrieron el hecho

Poco después de las ocho y media de la mañana, la policía de la comisaría 9° acudió a un llamado que denunció un accidente de tránsito en la autopista que une la capital provincial con el sur de Tucumán, a la altura del puente de Los Aguirre.

Sin embargo, cuando llegaron al lugar encontraron un auto abandonado en la banquina con las puertas cerradas y la rueda delantera rota, por lo que sospecharon que no se trataba de un accidente.

Los uniformados averiguaron los datos del auto y de esta manera lograron ubicar su domicilio. Fueron hasta la casa ubicada en la calle Dardo Molina y se encontraron con un escenario atroz: en el baño de a vivienda estaba el cuerpo de Noelia con varias heridas de arma blanca. Inmediatamente llamaron a la ambulancia, pero la mujer ya había muerto.

La violencia de género no se detiene. Según datos recopilados por el Observatorio Lucía Pérez, el número de mujeres asesinadas creció con respecto al 2020. Mientras que el año pasado se registraron 31, uno por día, en el 2021, hubo uno cada 20 horas.

En el informe también se especificó que dos de las mujeres asesinadas estaban embarazadas, que hubo 29 intentos de femicidios y que, como consecuencia de los crímenes, 25 chicos se quedaron sin madre. “Esos hijos quedaron a la deriva. Es mucho el dolor que eso genera”, expresó en diálogo con TN Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años asesinada en octubre de 2016 y abandonada muerta en un hospital de Mar del Plata.

Montero aseguró que está mal implementada la Ley Brisa, que establece un pago “para niñas, niños y adolescentes menores de 21 años cuando su progenitor haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de la progenitora”. “En muchos casos, el mismo femicida cobra la asignación porque las tías o abuelas del chico no tienen la patria potestad en ese momento”, explicó.

“Renovamos este año, una vez más, la exigencia de respuestas concretas y efectivas que lleguen a tiempo a los territorios”, señalaron en el Observatorio, en el que cada mes realizan un informe con los datos de femicidios cometidos en todo el país. “Renovamos la urgencia, una vez más, de que las familias sean escuchadas en el diseño de las políticas públicas para construir el freno a la violencia femicida”, agregaron.

