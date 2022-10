Una mujer fue detenida por asestar un puntazo a su ex pareja con un arma blanca

Compartir

La Policía aprehendió a una mujer de 38 años que lesionó a su ex pareja con un arma blanca y dañó el parabrisas de una camioneta, en la localidad de Laguna Naineck.

El hecho se registró el martes, alrededor de las 20:20 horas, cuando efectivos de la Subcomisaría Laguna Naineck tomaron conocimiento de un inconveniente familiar en una vivienda ubicada en el barrio Santa Ana.

Cuando acudieron al lugar, dialogaron con un hombre de 50 años, quien refirió que minutos antes se hizo presente su ex pareja, una mujer de 38 años, quien en primera instancia lo insultó y luego se abalanzó sobre el con un arma blanca y le aplicó un puntazo en el tórax, provocándole lesiones.

No conforme con ello, la mujer se dirigió hasta el garaje donde se encontraba estacionada su camioneta Ford F100 y provocó daños al parabrisas.

Al observar la presencia de los uniformados, la mujer los insultos verbales y quedó detenida luego de su frustrado intento de fuga.

En presencia de testigos, se secuestraron dos armas blancas tipo puñal y un engranaje (autoparte), utilizados para la consumación del hecho; además de prendas de vestir de la víctima que presentaba manchas presumiblemente de sangre, a los fines periciales.

En la escena del hecho se realizaron las diligencias procesales con personal de la Delegación Policía Científica, que documentó fotográficamente los secuestros y el daño en el vehículo.

La mujer y los secuestros fueron trasladados hasta la unidad operativa, donde fue notificada de su situación procesal, siendo alojada en una de las celdas de la Subcomisaría por Tentativa de Homicidio y Daño, causa sustanciada con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en Clorinda.

