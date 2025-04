Una mujer fue encontrada muerta en Salta e investigan si se trató de un femicidio

La tranquilidad del barrio 9 de Julio, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, se vio interrumpida el martes por un hecho que conmocionó a los vecinos de la zona: una mujer de 67 años fue hallada sin vida en su domicilio, con notables signos de violencia. La pareja de la víctima fue detenida y la Justicia investiga el caso como un femicidio.

El hallazgo del cuerpo se produjo en horas de la mañana. Al tomar conocimiento de lo sucedido, el Ministerio Público Fiscal activó todos los protocolos necesarios para abordar este tipo de casos.

En este contexto, el cuerpo de la víctima, que presentaba notorios signos de violencia, fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) donde se realizará la autopsia correspondiente. El principal objetivo de los investigadores es determinar con mayor precisión la causa y el momento exacto de su fallecimiento, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno.

La causa quedó en manos de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, quien lleva el expediente bajo la hipótesis de un femicidio.

El protocolo de actuación, establecido por la Resolución 1284 de la Procuración General, que rige desde noviembre de 2021, impone la presunción de femicidio o homicidio doloso en todos los casos de muertes violentas de mujeres, incluso si, en principio, las circunstancias pudieran hacer suponer que se trata de un accidente o un suicidio. Esto permite garantizar una perspectiva de género desde el inicio de la investigación, asegurando que se tomen todas las medidas pertinentes para preservar las pruebas, como el levantamiento de indicios y entrevistas con vecinos, así como el análisis de cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos.

En el marco de las primeras actuaciones, se produjo la detención de un hombre con quien la víctima mantenía una relación de pareja. El sospechoso fue arrestado horas después de que se encontrara el cuerpo de la mujer y su situación procesal será definida en las próximas horas, conforme avancen las investigaciones. La identidad del detenido no ha sido revelada hasta el momento, a fin de no entorpecer el curso de la causa.

Tras la detención, la fiscal Sodero Calvet planteó que, aunque no se descarta ninguna hipótesis en esta etapa preliminar de la investigación, el contexto de violencia y la relación cercana entre la víctima y el detenido orientan la causa hacia un posible caso de femicidio.

Además de las entrevistas con los vecinos del barrio, que podrían aportar datos importantes, se han realizado diversos peritajes en el lugar del crimen, incluidas tareas de relevamiento de huellas, análisis de posibles rastros de sangre y la recolección de elementos que puedan tener valor probatorio. El Ministerio Público Fiscal también solicitó el análisis de las cámaras de seguridad cercanas al domicilio de la víctima, con la esperanza de obtener imágenes que puedan arrojar luz sobre los eventos previos y posteriores a la muerte de la mujer.

Investigan

un femicidio

en Córdoba

Hace tan solo unos días, encontraron el cuerpo de una mujer de 30 años en Unquillo, Córdoba. El cadáver presentaba signos de estrangulamiento. Por el hecho, hay un detenido.

El hallazgo se produjo en horas de la tarde en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Guaraníes y Comechingones, en el barrio Gobernador Pizarro. Según informó La Voz del Interior, el lugar presentaba un importante desorden.

Fuentes policiales indicaron que un hombre de 33 años fue detenido en el lugar, siendo este uno de los principales sospechosos vinculados al crimen. La Fiscalía de 3° Turno, bajo la dirección de la fiscal Natalia Aguirre de Gambino, se encuentra a cargo de la investigación.