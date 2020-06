Una mujer intentó acuchillar a la conductora Melisa Zurita

Compartir

La noticia se conoció en la noche del sábado. La conductora Melisa Zurita, que desde hace más de 15 años está al frente de distintos informativos en Canal 26, fue atacada en su domicilio por una mujer que intentó acuchillarla delante de su hija. Y se salvó gracias a que pudo escaparse por una ventana junto a la niña.

El hecho ocurrió en la casa del barrio privado Casco Leloir de Ituzaingó que la periodista comparte con Gustavo Holstein, CEO de la firma de lentes Orbital. Y, según publicó Mauro Szeta en su cuenta de Twitter, la atacante sería Geraldine Martinez, ex pareja del empresario, a quien Zurita ya habría denunciado por “hostigamiento reiterado”.

La imputada habría ingresado a la vivienda encapuchada, tras violentar el cerco perimetral de la propiedad con una pinza alicate. Y luego de agredir a Melisa, amenazarla de muerte y robarle el teléfono celular, habría intentado fugarse utilizando la camioneta de la víctima, un Jeep Renegade de color blanco.

Finalmente, la atacante, de 37 años de edad y con domicilio en la zona de Puerto Madero, habría sido detenida por personal policial del Comando Patrulla Ituzaingó mientras huía. Pero, por lo que se supo, esta no sería la primera vez que habría amenazado a la periodista, por lo que Zurita se habría visto obligada a denunciarla con anterioridad a este hecho en varias oportunidades.

Tanto Melisa como su hija Emma, de 3 años, se encuentran en buen estado de salud después del ataque. Aunque, según trascendió, la conductora habría recibido medicación para poder sobrellevar el estrés post traumático que le generó la situación.

“Me iba a matar a mí y a mi hija. Estábamos en la cama y me clavó un cuchillo. Pudimos escapar corriendo. Se llevó el celular y la camioneta y me amenazó con un arma. Estaba llena de sangre”, escribió Zurita en un grupo de WhatsApp de periodistas, pidiendo que se difunda la información horas después del hecho.