Una mujer murió tras un choque entre una moto y una camioneta

Una mujer de 68 años falleció este jueves por la noche en el Hospital Central de la capital provincial, luego de haber protagonizado en horas de la mañana un accidente de tránsito en el barrio Mariano Moreno.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10, cuando una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 48 años, circulaba por la avenida Juan Martín de Pueyrredón en sentido norte-sur e intentó trasponer la calle Salta. En ese momento, por causas que aún se investigan, impactó con una motocicleta Motomel Blitz en la que se desplazaba la víctima, identificada como Ciriaca Martínez, que transitaba en la misma dirección.

La mujer fue asistida por personal médico del SIPEC y trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permaneció internada en estado crítico. Sin embargo, cerca de las 20 se confirmó su deceso a raíz de las graves lesiones sufridas.

El conductor de la camioneta se sometió a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. La causa quedó caratulada como “homicidio culposo” y el juez de Instrucción y Correccional N.º 6 de la Primera Circunscripción Judicial, Guillermo Omar Caballero, dispuso las actuaciones de rigor.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional Sexta y de la Dirección de Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes. El cuerpo de la víctima fue sometido a una autopsia judicial y luego entregado a sus familiares. Ambos vehículos quedaron secuestrados a disposición de la Justicia.