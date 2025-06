Una mujer policía se defendió de un asalto y mató a un ladrón de 15 años en Moreno

Una oficial de la Policía de la Ciudad de 31 años se defendió de un asalto y mató a un ladrón de 15 años que la atacó mientras se dirigía a tomar un colectivo para ir a trabajar en la localidad de Moreno.

El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez. Según los primeros elementos de la causa, se trató de un caso de homicidio en legítima defensa.

El episodio ocurrió alrededor de las 19.30 de este domingo, en la intersección de las calles Lincoln y Copérnico, cuando la oficial primera de la fuerza porteña caminaba vestida de civil rumbo a su lugar de trabajo.

De acuerdo con su declaración, fue interceptada por tres sospechosos que circulaban en una motocicleta roja de 110 cc. Dos de ellos descendieron del vehículo y la amenazaron con fines de robo: uno portaba un arma de puño, mientras que el otro —posteriormente identificado— blandía una llave francesa con la que intentó intimidarla. El tercer sospechoso permaneció en el rodado.

Según las fuentes del caso consultadas, la oficial, al percibir el riesgo, se alejó unos metros, se identificó como Policía y dio la voz de “alto”. Ante la continuidad de la acción delictiva, efectuó tres disparos con su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros.

Uno de los proyectiles disparados por la policía impactó en el rostro de uno de los asaltantes, quien cayó en el lugar. Los otros dos escaparon a bordo de la motocicleta.

La víctima del disparo fue identificada como Santiago Tomás Beltrán, argentino, de 15 años y nacido el 10 de mayo de 2010. Vivía en Moreno.

El personal del Comando de Patrullas de Moreno constató su fallecimiento al llegar a la escena, donde fue hallado tendido en la vía pública con una herida de arma de fuego en el mentón.

Beltrán tenía antecedentes penales recientes. El 20 de mayo de 2025 había sido imputado en una causa por robo agravado en poblado y en banda, con intervención de la UFI Nº 6 de Moreno, tras haber sido aprehendido junto a otros dos sujetos que sustrajeron una motocicleta a una mujer. En ese expediente no se habían dictado medidas de coerción.

Tras el hecho, se presentó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en el lugar del suceso. También intervino el equipo de la fiscalía interviniente, que solicitó colaboración a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno – General Rodríguez para continuar con las tareas investigativas y dar con los otros dos sospechosos, hasta el momento no identificados.

La oficial no resultó herida y, en principio, no se adoptaron medidas procesales en su contra. Únicamente se dispuso el secuestro de su arma reglamentaria como parte del protocolo habitual en casos de uso letal de la fuerza.

La causa fue caratulada como “robo agravado en poblado y en banda en tentativa y homicidio”.