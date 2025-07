Una mujer resultó herida durante un operativo para capturar un prófugo en Haedo

Lo que comenzó como un operativo policial para capturar a un prófugo con pedido de captura terminó con una mujer baleada y dos policías de la Federal con politraumatismos. Todo ocurrió en la intersección de las calles Vuelta de Obligado y Fasola, en la localidad de Haedo. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Güemes, la Justicia no tomó temperamento contra los PFA que dispararon y el sospechoso, tras las rejas.

El procedimiento comenzó este sábado por la noche, agentes de la División Antisecuestros de la Policía Federal Argentina (PFA) intentaron interceptar un vehículo que era conducido por el imputado, quien fue identificado como F.E.F., de 34 años.

La orden de detención había sido emitida por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y obedecía a una causa de secuestro extorsivo.

Para capturarlo, los agentes se movilizaron en dos autos no identificables. En ese contexto, según expresaron fuentes del caso al portal Primer Plano Online, los policías cercaron el vehículo de F.E.F. y le dieron la voz de alto.

Sin embargo, el conductor, lejos de detenerse, aceleró y giró en contramano con intenciones de huir. En medio de esa maniobra evasiva, de acuerdo con la reconstrucción, F.E.F. atropelló a los policías, quienes terminaron con politraumatismos.

Uno de los agentes disparó contra el auto en movimiento para evitar la fuga. El proyectil impactó en la zona lumbar de la cuñada del sospechoso, que también viajaba en el vehículo. Además de ella, en el auto iban otra persona adulta y una niña de ocho años. Ni ellos, ni F.E.F. resultaron lesionados.

El disparo perforó el cuerpo de la mujer y le provocó un orificio de entrada a la altura de la cintura. Una ambulancia del SAME Morón llegó rápidamente al lugar y trasladó a la mujer al hospital Güemes, donde fue ingresada consciente y sometida a una cirugía para intentar extraer el proyectil.

Fuentes del Ministerio Salud bonaerense, que conduce Nicolás Kreplak, confirmaron a Infobae que su estado es estable. Pero, que quedará en observación por un hematoma retroperitoneal.

Una vez detenido, F.E.F. fue puesto a disposición del juez Villena. La causa quedó bajo jurisdicción de su juzgado federal de Lomas de Zamora. Mientras tanto, la Justicia optó por no tomar temperamento contra el policía que disparó y lesionó a la cuñada del prófugo capturado.