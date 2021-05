Una mujer ruega por atención médica para sus padres que están aislados en su casa con Covid

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Rocío -una mujer que tiene a sus padres adultos mayores realizando la cuarentena domiciliaria por ser positivos a coronavirus- dijo que todavía los mismos no fueron controlados por un médico y que nadie le da respuesta a su pedido de atención. “Ya no sé a dónde llamar, necesito que los atiendan como corresponde”, indicó angustiada.

“Desde ayer -miércoles- a la mañana estamos esperando a que llamen la gente del Ministerio y me den una respuesta al pedido de atención para mis padres”, comenzó diciendo la mujer.

A continuación, relató: “llamé al 107 y me atendieron una vez para decirme que ellos no tienen contacto con el Ministerio, llamo a la UPAC y no atienden, tampoco me atienden en el 911, cuando me comuniqué con la Comisaría de la zona me dijeron que llame al 107. La verdad es que estamos viviendo una situación muy desesperante”.

“Hablé con mis papás por mensajito, ellos están en una habitación encerrados. Estoy desesperada”, aseveró entre lágrimas.

“Necesito que por favor los evalúen, ellos son personas mayores, tengo miedo por lo que les pueda pasar”, insistió Rocío.

“Mis padres tienen más de 70 años, ya tienen la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19; me dicen que están bien, pero yo no estoy tranquila porque quiero que los vea un médico. Mi mamá siente una molestia en la garganta. Su médico de cabecera me dijo que lo mejor que pueden hacer es llevarlos a un hotel de aislamiento, donde tendrán atención médica, ya que no pueden estar solos porque son personas de riesgo”, agregó.

“Ellos están encerrados en la habitación, yo les preparo el desayuno y les llevo hasta la puerta”, aseveró y añadió que “yo también me hice un testeo el lunes, gracias a Dios no tengo nada”.

Finalmente reiteró angustiada que ya no sabe a dónde llamar para que le den una respuesta concreta “Nadie me atiende, tuve que ir a la UPAC y me dijeron que siga esperando que ya me van a llamar. Tengo una gran desesperación, no sé qué puedo hacer. Lo único que quiero es que por favor los evalúe un médico, no quiero que les pase nada, solo necesito que los controlen”, cerró.

Compartir

Linkedin Print