Una mujer se “atrincheró” con sus hijos en una vivienda del barrio 6 de Enero

Victoria, una madre de tres hijos, contó al Grupo de Medios TVO que por “desesperación” ayer a la madrugada tomó la decisión de usurpar una vivienda del IPV ubicada en el barrio 6 de Enero y ahora se encuentra atrincherada en el inmueble para evitar ser desalojada.



“Desde hace días que estaba deambulando con mis hijos porque me echaron del alquiler por no poder pagar, algunos vecinos me daban un lugarcito y algo de comer, llegué a esta vivienda de casualidad, la gente me contó que desde hace cinco años está deshabitada por eso y ante mi necesidad me animé a ingresar”, sostuvo.



“Según me dijeron los vecinos, la dueña de este lugar vive en una mansión en el centro y tiene campo en el interior. Yo no tengo donde ir, acudí al gobierno para pedir ayuda, pero no me dan solución. La dueña evidentemente no necesita por eso no viene a vivir acá”, dijo.



Comentó además que “se acercó la Policía para tomarme los datos, siempre me dicen que me van a ayudar pero es mentira, desde hace 13 años que lucho por tener algo y no pasa nada”.

“Solo quiero una casita para mis hijos. Me voy a quedar acá hasta que me den una solución”, aseveró Victoria.

