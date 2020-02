Una mujer sorprendió a conductor al cantar «Shallow» de Lady Gaga y se volvió viral

Compartir

El presentador británico Kevin Freshwater realizó un reto viral en el subte de Londres que consistía en que la gente a la que le ponía el micrófono continuara con la canción que él estaba entonando. Algunos se rieron, otros hablaron y hubo quienes internaron cantar, pero una mujer lo sorprendió con su espectacular voz al cantar “Shallow” de Lady Gaga y se volvió viral.

Entre las personas que el humorista sorprendió con su micrófono estaba Charlotte Awbery que debía continuar con la canción del filme de Bradley Cooper, Nace una estrella. Pero ella se diferenció del resto de las personas que se sumaron al desafío y su voz no pasó desapercibida.

Luego de que Frashwater le cediera el micrófono, ella entonó varias estrofas del tema que el año pasado Gaga y el actor cantaron en la ceremonia de los Oscar y el video comenzó a circular por el mundo.

Resulta que aunque la mujer no era famosa (porque ahora sí lo es), es cantante profesional. Desde que se publicó el video hasta hoy aumentó exponencialmente su número de seguidores en las redes sociales. Ella incluso compartió el video en su cuenta de Instagram, que solo ahí consiguió casi un millón de reproducciones y escribió: “Estoy completamente impresionada. Muchas gracias a todos por la respuesta, comentarios, mensajes amables y amor general de todos”.

Ella fue una de las pocas que siguió el reto cantando en serio, ya que la mayoría de los consultados se rieron en lugar de cantar, otros que estaban en grupo gritaron, otros confundieron la canción y otros no se animaron y solo atinaron a recitar la letra en lugar de cantarla.

Dirigida por Bradley Cooper, Nace una estrella significó su debut como director. Protagonizada por él y por Gaga se estrenó en el 2018 y cuenta la historia de Jackson, una estrella de la música country con problemas de alcoholismo, descubre el talento de Ally, y se enamora de ella.

“Un director que nunca había hecho una película antes no era una buena receta de éxito. Pero la buena noticia es que el público la recibió como la concebimos, como una historia real y auténtica que trata del amor y de lo difícil que es que perdure en el tiempo y de la búsqueda de una voz en el mundo”, dijo el protagonista de otras películas como Sin Límites y Qué pasó ayer.

El film se destacó por sus composiciones musicales e incluso ganó cuatro premios Grammy incluyendo Mejor Interpretación a Dúo y Mejor Canción escrita para una película, televisión u otro medio visual en el 2019 por el tema “Shallow” y Mejor Canción escrita para una película, televisión u otro medio visual y Mejor Recopilación de Banda Sonora por el tema “A star is born”