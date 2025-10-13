Una nueva pick up comienza a fabricarse en la Argentina: cómo será y cuándo saldría a la venta

Se trata de la RAM Dakota, de Stellantis, y se fabricará en Córdoba. En mayo también comenzó a producirse la Fiat Titano. Todos los detalles del nuevo vehículo

La dinámica de la industria automotriz mundial marca su propio paso, y los motivos por los que se producen cambios de productos muchas veces tienen que ver con cuestiones muy lejanas a los vehículos en sí mismos.

Pocos días atrás, el martes de la semana pasada, Nissan fabricó la última unidad de su pick-up Nissan Frontier y, como consecuencia de esa decisión, Renault hizo lo propio con su modelo Alaskan.

En un país “pickapero”, que abastece a todos los mercados regionales con camionetas de una tonelada, la noticia puede tomarse como una contradicción. Sin embargo, paradójicamente a pocos kilómetros de distancia, en el Polo Industrial Córdoba, en el mayo se empezó a fabricar una nueva camioneta, la Fiat Titano, a la que ahora se suma otro modelo de enorme significación para la industria automotriz argentina, ya que Stellantis anunció este lunes la fabricación de la pick-up RAM Dakota, que comenzará a comercializarse entre noviembre y diciembre próximos, dijeron fuentes de la compañía.

Según destacó la automotriz, esta iniciativa consolida a la famosa fábrica cordobesa de Ferreyra como centro estratégico de producción de pick-ups para toda la región. Con esta decisión, Stellantis inicia por primera vez la producción local de RAM en Argentina, todo un hito que sucede a la producción de RAM Rampage en Brasil desde 2023.