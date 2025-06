Una ola polar azotará al país desde el 23 de junio: Formosa podría registrar hasta 0°C de sensación térmica

Se esperan heladas, nieblas y máximas que no superarán los 16°C; el frío se mantendría hasta julio

Una intensa ola polar comenzará a sentirse con fuerza en todo el país a partir del próximo domingo 23 de junio, y Formosa no será la excepción. Según anticipan meteorólogos locales, la provincia podría experimentar sensaciones térmicas cercanas a los 0°C, mientras que las mínimas se mantendrán alrededor de los 8°C y las máximas oscilarán entre los 14°C y 16°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no descarta la posibilidad de heladas tanto en la capital formoseña como en distintas localidades del interior provincial. Aunque la alta humedad de los últimos días podría atenuar levemente el impacto de las bajas temperaturas, se estima que la ola polar se extenderá al menos hasta julio.

El clima este fin

de semana en Formosa

Antes de la llegada del frente frío, el clima se mantendrá estable pero mayormente nublado. Las lluvias darán una tregua durante este fin de semana, aunque no se descartan algunas tormentas aisladas hacia la noche del domingo. El viernes comenzó con bancos de niebla, por lo que se recomendó a los automovilistas circular con precaución. El cielo recién comenzaría a despejarse el lunes, dando paso a jornadas más soleadas, pero frías.

Pronóstico extendido

para Formosa:

Viernes: Mínima 11°C – Máxima 15°C | Nublado con nieblas matutinas.

Sábado: Mínima 13°C – Máxima 17°C | Mayormente nublado.

Domingo: Mínima 12°C – Máxima 19°C | Nublado, con probables tormentas por la noche.

La recomendación general es prepararse para un descenso pronunciado de la temperatura a partir del domingo, reforzar los cuidados en hogares y vehículos, y extremar la atención con sistemas de calefacción para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.