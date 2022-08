Una patota ingresó y causó destrozos en el Central intentando linchar a un paciente

Compartir

El violento hecho ocurrió en el principal nosocomio de la provincia este fin de semana, cuando unas 10 personas, algunas presuntamente personal policial, pretendieron linchar a un conductor que atropelló un control de tránsito e hirió a un policía. «Llegaron y rompieron varias cosas acá adentro», manifestó Fátima Aquino, enfermera del hospital, al Grupo de Medios TVO.

«Sucedió que tuvimos dos pacientes que vinieron a parar en la emergencia, uno de ellos personal policial que estando en un control, le chocó la otra persona. Ingresan los familiares o amigos del personal policial de civil y agreden a los médicos y enfermeros», relató Aquino.

La agresión que sufrió el equipo sanitario del hospital se dio en momentos en el que estaban atendiendo a las personas lesionadas en el incidente vial, incluso el cirujano habría sido golpeado mientras suturaba una herida. Los agresores eran entre 8 y 10 personas y se especula que algunos de ellos eran policías incluso. Buscaban agredir al hombre que atropelló un control de tránsito de la fuerza.

«Llegaron y rompieron varias cosas acá adentro, o sea que el personal policial rompió varias cosas estando acá adentro, está en las cámaras, están las filmaciones», agregó la enfermera.

Si bien el hospital cuenta con custodia por parte de la fuerza provincial, sólo son 2 efectivos que no pudieron contener a la patota que ingresó incluso por otro sector del hospital.

En este sentido Fátima indicó que «tenemos custodia policial pero son dos custodia policial, qué hacen dos custodias con la cantidad de personas que ingresaron».

«Qué podemos esperar si ellos mismos agreden al otro paciente pero también agreden al personal médico que estaba en ese momento», expresó en referencia a los integrantes de la patota.

Por ello, se espera una asamblea para los próximos días en la que además de la inseguridad, también tratarán otros temas como las condiciones laborales en el nosocomio.

«Esto es continuo, no es causal, solamente que no se hace público. Nosotros estamos totalmente desprotegidos, no es la solución cambiar y cambiar de directivo, necesitamos soluciones realmente. Ocurre permanentemente, agreden a los policías que están, acá agreden al personal de enfermería, al personal médico, no hay un control suficiente», remarcó.

Debido al hecho, personal médico expresó la intención de radicar una denuncia por las agresiones y los destrozos ocasionados en el sector de emergencias pero aún no se ha confirmado ninguna.

«Los médicos dijeron que iban hacer la denuncia, pero por ahí tienen miedo porque te trasladan a otro lugar. Nosotros no culpamos al personal policial de acá, ellos trabajan con nosotros, pero como pueden atajar 2 personas a 10 personas, es imposible; por más que cubran un sector el otro está descubierto», finalizó Fátima.

