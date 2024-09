Una pelea con Santiago Caputo, la razón de la renuncia en Salud

Casa Rosada. Reunión de Gabinete. Martes de marzo pasado. El dengue avanzaba contagiando a miles y miles de argentinos. La oposición había instalado la idea de que la situación era crítica y con único responsable: el Gobierno. El presidente Javier Milei debatía el tema con sus ministros hasta que miró al titular de Salud, Mario Russo. “Tenés que salir a hablar, Mario”. Russo coincidía pero se sinceró: “La estrategia de comunicación es que yo no diga nada porque para nosotros el dengue es algo que tienen que atender las provincias”.

A pocos metros suyo estaba el ideólogo de ese plan, el influyente asesor de Milei, Santiago Caputo.

No fue un reproche personal para el consejero del Jefe de Estado, fue una descripción de un hecho concreto, contaron tres testigos de la escena. aunque después de ese día, Russo, por orden directa de Milei, dio varias entrevistas a los medios para explicar el plan oficial para vencer a una epidemia que no se contuvo, y que volverá a azotar al país en los próximos meses.

Russo ya no es ministro de Salud. Renunció el jueves pasado. Su relación con Caputo había germinado mal a principios de año, aunque sin la fricción que alcanzó en los últimos días. Russo se fue de su puesto porque no pudo asimilar que Caputo y sus allegados le designaran subalternos que terminaron por tener más injerencia en la gestión de Salud que él mismo.

Renunció tras discutir a por teléfono con el asesor Caputo: “¡No entendiste nada! ¡Si no te gusta como son las cosas, podés irte Russo!”, se quejó el principal consejero del Presidente cuando se enteró que el ministro emitió una resolución para acotar la influencia de una funcionaria que respondía al asesor de Milei, y no a él. “¿Sabés qué? Ya lo hablamos varias veces, esto, Santiago. Y no, no me gustan como son las cosas. Si soy el ministro tengo que poder manejar mi ministerio. Quizás vos necesites otra cosa. No me voy a enojar con vos, ni quiero que termine mal nuestra relación. ¡Pero renuncio!”.

Fue una charla cruzada con el tono que genera el fragor de bronca acumuladas. En diálogo posterior de Russo ya renunciado con Caputo terminó con mejores modos. Russo, sin quererlo, se transformó así en el primer ministro que se va del Gobierno cuestionando, siempre puertas adentro de la Casa Rosada, el método de conducción que impuso Caputo en varios de los organismos más importantes de la Administración Pública.

Hay un jefe en los hechos, pero también funcionarios con rango de menor que son quiénes toman las verdaderas decisiones porque tienen el apoyo del asesor presidencial, un intocable.

El reemplazante de Russo será el cardiólogo Mario Lugones, titular de la Fundación del Sanatorio Güemes, del gremio de los gastronómicos Luis Barrionuevo. Sus relaciones políticas orbitan también alrededor del radical Enrique Nosiglia.Lugones es padre de Rodrigo Lugones, “socio” en estrategias de marketing de Santiago Caputo. Russo, desde que asumió, trabajó asediado por este grupo de amigos que tomo lugares de poder en Salud.

Lugones padre tiene injerencia en el PAMI debido a que postuló allí a su actual subinterventor, Carlos Blas Zamparolo.También diseñó parte del organigrama de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), o el ANMAT.

Lugones no fue el único funcionario “caputista” que “manejaba” parte del Ministerio del Salud por encima del verdadero ministro. Como se dijo, otros dos funcionarios que fueron nombrados en ese ente, pero no por decisión de Russo, fueron, al menos, dos.

Incordios que el ex ministro no pudo “vencer” para darme una identidad propia a su gestión. La primera de ellas es la Secretaria de Gestión, Maria Cecilia Loccisano, con carrera en el PRO, ex pareja del ex ministro de Trabajo Jorge Triaca. El otro subalterno que no funcionó como tal para Russo fue el Secretario de Acceso a la Salud, Pablo Bertoldi.