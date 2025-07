Una pelea de familia derivó en un tiroteo en el que fue asesinada una adolescente de 17 años

La violencia intrafamiliar mezclada la violencia urbana de la zona de Villa Trujui, partido de Moreno, y atravesada por el temor de los vecinos a hablar, terminó en un tiroteo en el que mataron a una adolescente de 17 años de un balazo en la cabeza. Justamente, los homicidas eran defendidos por el padre de la víctima, a quien sus hijas le recriminaban que no se ponía del lado de ellas y que las maltrataba.

Fuentes de la investigación contaron a Infobae que la bala que mató a Daniela Abigaíl Góngora (17) le atravesó la cabeza y que durante el tiroteo un vecino que fue a rescatar a su hijo que jugaba a la pelota en la vereda recibió un tiro en un pie; y una hermana de la víctima fue baleada en el glúteo.

Todos los heridos fueron trasladados de inmediato por particulares al hospital de Moreno, pero Abigaíl no sobrevivió.

Por el crimen de la adolescente y los otros dos intentos de homicidios hay dos detenidos: Ricardo Adrián “El tata” Llanes y Mario Marcelo Verón, según contaron las fuentes del caso a este medio.

La locura se desató este domingo a las 16 en la esquina de Ozanam y Tablada, en el barrio San Cayetano. Pero la génesis había comenzado mucho antes.

“Las hijas hacía como tres meses que estaban distanciadas de su padre porque el hombre tenía problemas de consumo y las maltrataba. Justamente, el día del crimen hubo un zamarreo de su parte a una de las chicas y una discusión que fue escalando”, comentaron.

La discusión involucraba un problema entre el novio de una de las hermanas de Abigaíl y una banda de la zona que era defendida por el padre de la víctima. Todo terminó a los tiros, con el progenitor de parte de los cuatro que decidieron dirimir los conflictos del barrio con el joven a balazos.

En ese contexto fue que Abigaíl recibió el balazo en la cabeza. Pero como la situación se dio en el marco de un cuadro de violencia intrafamiliar y los homicidas eran amparados por su padre, la fiscalía de Moreno a cargo de Luisa Pontecorvo, y con el secretario fiscal Pablo Córdoba, decidió imputarles a los detenidos el delito de femicidio agravado por el crimen de Abigaíl.

Además, les endilgaron la doble tentativa de homicidio por las heridas al vecino y a la hermana de la víctima.

Las tareas de investigación fueron encomendadas a personal de la Comisaría 8ª de Moreno (Catonas) y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

Buscan a los otros dos hombres que estaban con el padre de la víctima y también al novio de la hermana de Abigaíl con el que se pelearon. El progenitor de la chica asesinada estuvo demorado, pero fue liberado, luego de que se confirmara por los testigos que no estaba armado al momento del tiroteo.

Detrás del crimen hay un contexto de marginalidad (NdeR: ni siquiera hay imágenes de Google Street View en esa zona y la imágen que ilustra esta nota fue tomada a dos cuadras de distancia) y barrios tomados por bandas que se disputan la venta de drogas al narcomenudeo.