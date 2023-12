Una policía mató a un ladrón que quiso robarle cuando esperaba el colectivo en Quilmes

Una agente de la Policía de la Ciudad de 34 años mató de tiro a un ladrón armado que intentó robarle cuando esperaba el colectivo en una parada de Quilmes.

El hecho ocurrió esta madrugada, entre las 4 y las 5, cuando la agente que presta servicio en la Comisaría Vecinal 4C, aguardaba el ómnibus para ir a su trabajo en la intersección de las calles General Belgrano y Triunvirato. Estaba vestida de civil, por lo que el delincuente que la abordó, identificado como Brian Nicolás Abelleyra, no tomó dimensión de su error.

La mujer se identificó como policía, sacó su arma reglamentaria y le disparó en el cuello. El asaltante cayó herido en el lugar. Minutos más tarde, médicos del SAME que acudieron al llamado de emergencia constataron su muerte, a causa del disparo que impactó en la tráquea.

En el caso intervino personal de la Comisaría Quilmes 9° de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal de Criminalística, que secuestró la pistola Beretta, asignada a la oficial, el cargador delarma, 16 balas 9 milímetros y una vaina servida del mismo calibre.

Además, los uniformados incautaron un revólver calibre 38 sin numeración que, de acuerdo a las fuentes, llevaba Abelleyra. Aunque trascendió que no poseía antecedentes, luego se conoció que el ladrón muerto tenía ingresos a comisarías por violencia de género.

La causa está en manos de la fiscal Karina Gallo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Quilmes, quien no tomó temperamento legal con la oficial, al considerar que se trató de un homicidio en legítima defensa.

Otros casos en

Glew y José C. Paz

Ayer, otro oficial porteño fue víctima de un violento asalto. El agente, Daniel Antonio Blanco, fue herido de un tiro en la cabeza, cuando dos delincuentes, abordaron el auto con el cual realizaba viajes para una aplicación en el cruce de las calles Franklin y Campbell, en Glew.

Blanco, que trabaja en la Comisaria Vecinal 1 B de San Telmo aunque se encontraba de licencia, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Bicentenario de Monte Grande, donde permanece internado en grave estado, indicó Télam.

Según contó un testigo del hecho, los delincuentes hicieron bajar del auto al policía y comenzaron a dispararle, hasta herirlo de un tiro en la cabeza. Luego, escaparon con su auto.

A pesar de estar baleado, el policía llegó a llamar a su esposa para avisarle lo que había ocurrido, dijeron los voceros.

Ayer, en un hecho similar, un policía bonaerense mató a un delincuente que le robó junto a un cómplice con una réplica de un arma de fuego cuando caminaba por la localidad de José C. Paz.

El agente, que presta servicios en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de Malvinas Argentinas, caminaba vestido de civil por las calles Puerto Príncipe y Cramer hasta que dos delincuentes armados se le abalanzaron para robarle sus pertenencias.

En ese momento, el oficial le entregó a uno de ellos su teléfono celular, al tiempo que extrajo su arma reglamentaria Bersa Thunder calibre 9 milímetros.

Allí, se identificó como policía y disparó al menos dos veces contra el asaltante que estaba armado, quien intentó defenderse, pero cayó a los pocos metros. En tanto, el segundo delincuente escapó del lugar y es intensamente buscado por la policía. Todo el episodio quedó registrado por cámaras de seguridad.

En ese caso, interviene la fiscal Mirna Sánchez, de la UFI N°19 de Malvinas Argentinas, quien dispuso que los peritajes sean realizados por Gendarmería Nacional.