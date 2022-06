Una postal que se repite: largas filas en los bancos para poder cobrar el IFE

Compartir

Tal parece formar parte de nuestra cotidianeidad las largas filas de personas para poder percibir algún beneficio en alas entidades bancarias. Muchas de las personas consultadas por este matutino señalaron que lo que estaban intentando percibir es el IFE, pero que en algunos casos la situación se complica puesto que o por falta de dinero disponible o porque ya no llegan al cupo, los jóvenes deben irse sin nada en sus manos.

María, una de las personas consultadas al respecto señaló que aún no ha podido cobrar ni la primera etapa del refuerzo económico porque al no tener CBU, derivaron su trámite a una entidad privada. «Han depositado mi IFE en el banco Galicia y hasta el momento no pude cobrar porque cuando me acerco a hacer la fila para percibirlo, ya no alcanzan los números para realizar el tramite porque dan hasta 50 no más».

«Voy y vengo, me he quedado a dormir acá junto a otras personas», añadió.

Otra de las personas consultadas señaló «venimos a dormir con nuestros niños acá. Hemos pasado frío, lluvias y al final no llegamos a que nos den los numeritos, no sabemos a que hora es que tenemos que venir para que nos atiendan y de una vez por todas poder cobrar».

«Si no tuviese la necesidad de cobrarlo, créanme que me quedo en mi casa a descansar, pero ese dinero es muy necesario para todos los que venimos a acampar acá», cerró.

