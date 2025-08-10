Una rápida acción policial salvó la vida de una niña de 3 años en Clorinda

En un hecho que demuestra la eficacia de la intervención policial, una niña de 3 años fue reanimada en plena vía pública por efectivos del Comando de Seguridad Urbana Zona 1, luego de que su madre solicitara ayuda urgente al ver que su hija se encontraba descompensada.

El incidente ocurrió este sábado al mediodía, cuando el personal policial, que realizaba un operativo de prevención en la cancha del Club San Luis, ubicada sobre calle Uruguay, entre San Vicente de Paul y Los Andes, fue alertado por una mujer de 37 años. La madre, visiblemente angustiada, llegó al lugar sosteniendo en brazos a su hija, quien presentaba signos de descompensación y se encontraba en un estado crítico.

De inmediato, los efectivos de la Policía local, a bordo del móvil N.º 289, procedieron a trasladar a la menor al Hospital “Cruz Felipe Arnedo”. Durante el recorrido, los agentes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizar a la pequeña y garantizar su llegada al centro de salud en condiciones más favorables.

Al ingresar al hospital, la niña fue atendida por la Dra. Silvia Morinigo, médica pediatra de guardia, quien diagnosticó un cuadro febril severo con espasmos temblorosos asociados a la fiebre. La profesional indicó la administración de medicación intramuscular y recomendó su internación para observación, junto a su madre, a fin de monitorear su evolución.

La madre de la menor expresó su profundo agradecimiento hacia el personal policial, destacando la rapidez y eficacia de la intervención que permitió salvarle la vida a su hija. «Gracias a ellos, mi hija está bien. No sé qué hubiera hecho sin su ayuda», dijo entre lágrimas, aún conmovida por lo sucedido.

Este episodio resalta la importancia de la formación y preparación de los efectivos de seguridad en situaciones de emergencia, así como la respuesta oportuna y efectiva frente a incidentes que requieren de acciones inmediatas para preservar la vida.