Una saga literaria llega a su final en televisión: lo que debes saber del estreno

La serie Valeria, una de las producciones más destacadas de Netflix en el ámbito de la comedia romántica, llegará a su fin con el estreno de su cuarta y última temporada el próximo 14 de febrero. Según informó Netflix, esta entrega contará con seis episodios y estará disponible exclusivamente en la plataforma. La producción, basada en las novelas de Elísabet Benavent, promete cerrar las historias de sus personajes principales con una temporada cargada de emociones, decisiones trascendentales y desafíos personales.

Esta última temporada se centrará en los nuevos retos que enfrentan las cuatro amigas protagonistas al adentrarse en la década de los treinta. Valeria, interpretada por Diana Gómez, deberá tomar decisiones cruciales tanto en su vida amorosa, eligiendo entre Víctor (Maxi Iglesias) y Bruno (Federico Aguado), como en su carrera profesional. Por su parte, Carmen (Paula Malia) enfrentará los cambios que conlleva la maternidad junto a su pareja Borja (Juanlu González). Nerea (Teresa Riott) buscará equilibrar su vida profesional como autónoma con su relación con Georgina (Mima Riera), mientras que Lola (Silma López) lidiará con una crisis personal derivada de las transformaciones que trae consigo cumplir los 30, especialmente cuando su pareja, Rai (José Pastor), se encuentra en un momento vital muy diferente al suyo.

Una despedida

esperada tras el éxito

de tres temporadas

La serie, producida por Plano a Plano, debutó en 2020 y rápidamente se posicionó como una de las favoritas del público, logrando mantenerse en el top 10 de Netflix en varias ocasiones. Sin embargo, como suele ocurrir con las adaptaciones literarias, no estuvo exenta de críticas por parte de los seguidores de las novelas originales, quienes señalaron diferencias significativas entre la trama de los libros y la serie. A pesar de ello, la producción logró consolidarse como un referente dentro del género de comedia romántica contemporánea.

Cuando se anunció la tercera temporada, también se confirmó que sería la última, dejando a los seguidores con un final abierto que generó incertidumbre. No obstante, Netflix decidió dar un cierre definitivo a la historia con esta cuarta entrega. Según destacó Elísabet Benavent, creadora y productora ejecutiva de la serie, esta temporada final representa un adiós emotivo y significativo. “Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial. Nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar”, expresó Benavent en declaraciones recogidas por Netflix.

El regreso del elenco

original y un formato

más breve

La cuarta temporada de Valeria contará con el regreso del elenco principal, incluyendo a Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott, quienes dan vida a las inseparables amigas que protagonizan la historia. También volverán Maxi Iglesias, Juanlu González, José Pastor, Federico Aguado y Mima Riera, completando el reparto que ha acompañado a los personajes a lo largo de las tres temporadas anteriores.

En esta ocasión, la temporada será más breve que las anteriores, con solo seis episodios, en contraste con los ocho capítulos que conformaron cada una de las entregas previas. Esta última temporada estará basada en la cuarta novela de la saga, titulada Valeria al desnudo, y buscará cerrar las tramas de manera satisfactoria para los seguidores de la serie.

Un equipo creativo

consolidado

La dirección de esta temporada estará a cargo de Laura M. Campos y Marina Pérez, quien también figura como guionista junto a Montaña Marchena. La producción ejecutiva estará liderada por Marina Pérez, Ángel Armada y la propia Elísabet Benavent, mientras que César Benítez se encargará de la producción general. Este equipo creativo ha sido clave en el desarrollo de la serie, logrando adaptar la esencia de las novelas de Benavent a un formato televisivo que ha resonado con el público.

Un estreno simbólico

en el Día de San Valentín

El lanzamiento de la temporada final de Valeria el 14 de febrero de 2025 no es casualidad. La elección del Día de San Valentín, una fecha asociada al amor y las relaciones, refuerza el carácter romántico de la serie y la convierte en una opción ideal tanto para parejas como para quienes buscan una historia que combine romance, amistad y crecimiento personal.

Con esta última entrega, Valeria se despide tras haber explorado temas como la búsqueda de la identidad, los desafíos de la vida adulta y la importancia de la amistad en momentos de crisis. La serie ha logrado conectar con una audiencia que se identifica con las vivencias de sus personajes, y su final promete ser un cierre a la altura de las expectativas.