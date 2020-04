Compartir

Linkedin Print

Sería bueno que a los que tenemos familiares enfermos en el interior nos dejaran viajar sin tanto protocolo. Tengo mi madre enferma, no hay remedios en su pueblo por la falta de llegada de camiones y no me dejan ir. Lo peor es que no tengo vehículo particular para hacerlo. Que nos den una solución a quienes estamos en esta situación desesperante y angustiante.