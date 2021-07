Una situación que se repite: profesor lamentó tener que irse de Formosa por falta de trabajo

Compartir

Manuel Pérez, profesor de historia recibido en la Universidad Nacional de Rosario, quien tras cursar la carrera en la provincia de Santa Fe decidió volver a Formosa para ejercer su profesión, en contacto con el Grupo de Medios TVO comentó que se encuentra próximo a emigrar en busca de nuevos horizontes e hizo un análisis de porqué cada vez más jóvenes deciden irse. Además, cuestionó que “el hombre nuevo formoseño no tiene empleo” y que “nuestra provincia es exportadora, pero de fuerza de trabajo”.

Primero dijo que sucede una cosa muy “peculiar” en Formosa porque “cuando uno dice que se va a probar suerte a otros puntos de la geografía nacional literalmente no existe nadie que no nos felicite por tomar esa decisión. Nos dicen ‘hacés muy bien. Acá no hay futuro’, ‘andá, mandate, que seguro después te sigo yo’, ‘aprovechá que sos joven y tenés tiempo. Si tuviera tu edad te acompañaba también’ o más someramente un ‘yo también me quiero ir'”.

Para Pérez es “raro” encontrar semejante nivel de consenso, en todas las edades y grupos sociales, sobre algún tema. En especial en nuestro país. ¿Por qué entonces ese sentimiento generalizado de que ‘hay que irse’? y se respondió: “de nuevo, si estuviéramos solo ante un problema personal aislado no tendría fundamento al hablar. El problema es que no lo es. En el último tiempo no debe haber ciudadano de nuestra provincia que no haya visto migrar a un amigo, un hijo, un hermano, un vecino o incluso algún colega. Y la sangría social prosigue”.

“‘Si no te gusta, ándate’ rezaba un sticker compartido por una alumna hace un tiempo con la cara de un conocido ministro del gabinete local. Qué cosa hermosa el humor satírico”, ironizó.

Seguidamente, el mismo recordó que según el último censo nacional de población y vivienda (2010) la provincia de Formosa figuraba entre el poco loable podio de aquellas más expulsivas de nuestro país donde “de los 605 mil ciudadanos nacidos en ‘el costado norte de la patria’ unos 140 mil ya habían optado por emigrar hacia otros distritos. Es decir, un 23%. O, lo que es lo mismo, casi 1 de cada 4 formoseños se vio obligado a radicarse en provincias capaces de brindarle, quizás, mejores oportunidades de desenvolvimiento social, económico y comunitario que en la de origen”.

“Para medir los alcances de esta diáspora sería como si un buen día se fugaran de nuestro territorio las poblaciones enteras de Clorinda, Pirané, El Colorado y Las Lomitas, o bien la totalidad de los vecinos del renombrado Circuito Cinco de nuestra ciudad capital. E incluso así nos quedaríamos cortos”, sostuvo y agregó que “la nuestra es una provincia exportadora, claro que sí, pero de fuerza de trabajo”.

“El ‘hombre nuevo’

no tiene empleo”

A continuación, el educador aseveró que, según la última Encuesta Permanente de Hogares, de los 31 conglomerados urbanos relevados, la ciudad de Formosa se ubica última, como el distrito con la tasa de empleo más baja del país, con apenas 31,9% sobre total de la población. “Esto es, menos de 1 de cada 3 vecinos de nuestra ciudad consigue efectivamente ingresar al mercado de trabajo y desempeñar una actividad socialmente útil y remunerada”, clarificó.

Como reverso inmediato “según el último informe del Ministerio de Trabajo de la Nación, al menos 80 mil familias dependen de la asistencia pública para su sobrevivencia. Multiplicado por cinco integrantes, nos arroja el escalofriante saldo de unas 400 mil personas arrojadas a los umbrales de la economía de subsistencia, más de la mitad de la población total de la provincia”.

“Aun así, el problema no es sólo para aquel sin empleo. Tomemos un caso testigo: un maestro de nivel primario con 10 años de antigüedad en el cargo, con suerte peleará unos 35 mil pesos (uno de los salarios más bajos del país, junto con la hermana provincia Santiago del Estero), frente a una canasta básica total que mide el umbral de pobreza, superando holgadamente los 63 mil $. Como contracara, un diputado provincial -hasta donde sabemos, dado que la Honorable Legislatura provincial no hace públicos los haberes de sus miembros- probablemente llegue a los 400 mil pesos mensuales”, explicó.

Y continuó: “podemos expresarlo de dos maneras: un maestro que percibe al día de hoy un ingreso mensual equivalente a menos del 10% del de un diputado provincial. O bien, con los haberes de un diputado de la provincia con la tasa de empleo más baja del país podrían abonarse los salarios de más de 10 laboriosos maestros”.

“En cualquier caso, nos habla de un mismo problema: el de una clase dirigente cada vez más enajenada de la experiencia de vida concreta de la sociedad civil, de la clase trabajadora que pone en marcha nuestra comunidad. Si acaso un reconocido diputado nacional por nuestra provincia podía considerar ‘atinado’ el dietazo del 40% para los integrantes de la Cámara Baja, que llevó sus haberes a unos envidiables 300 mil pesos, en razón de ‘la situación está difícil para todos’, ¿qué le quedará para decir a las decenas de miles de cuentapropistas, a los trabajadores extensa economía informal, al estatal devenido en changarín?”, lanzó.

Finalmente opinó que “el problema entonces no es sólo el problema en sí mismo. Sino el reconocimiento de su existencia. Hasta entonces, mientras la clase dirigente se refugie en la comodidad saber mejor monologar que dialogar, seguiremos pedaleando el día a día, muchos ahorrando lo posible antes de una inevitable partida”.

